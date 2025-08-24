Apa Mării Negre continuă să fie rece

Duminică, temperatura apei Mării Negre a mai crescut, dar rămâne în continuare scăzută pentru această perioadă a anului, după declanșarea unui fenomen de răcire.

Duminică la ora 9, la Vama Veche, apa mării era de 15-17 grade, în timp ce la Mamaia și Eforie temperatura a ajuns la 19-20 grade, potrivit publicației specializate Meteoplus.

Apa mării s-a răcit de joi

Răcirea semnificativă a apei Mării Negre de pe litoralul românesc a fost resimțită începând de joi, 21 august, când vântul a suflat cu rafale de 45-55 km/h, potrivit publicației specializate Meteoplus. Fenomenul se numește „upwelling”, prin care apa rece din adâncuri este adusă la suprafață din cauza vântului și înlocuiește apa caldă de la suprafață.

Temperatura aerului din aceste zile pe litoral se încadrează între 28 și 31 de grade Celsius, iar minimele între 20 și 23 de grade, au transmis meteorologii.

Ce este fenomenul „upwelling”

Fenomenul care supără turiștii aflați acum pe litoral se numește upwelling. Apare atunci când vânturile care suflă cu putere peste suprafața mării împing apa rece din adâncuri spre suprafață, înlocuind apa caldă.

Procesul invers, numit „downwelling”, are loc și el atunci când vântul determină acumularea apei de suprafață de-a lungul unei coaste, iar apa de suprafață este împinsă spre adâncuri, scrie site-ul specializat Oceanservice.

Apa care se ridică la suprafață ca urmare a upwelling-ului este de obicei mai rece și bogată în nutrienți. Acești nutrienți „fertilizează” apele de suprafață, ceea ce înseamnă că aceste ape de suprafață au adesea o productivitate biologică ridicată. Prin urmare, zonele bune de pescuit se găsesc de obicei acolo unde upwellingul este frecvent.