Protestele din SUA iau amploare. Mii de oameni au ieșit pe străzi și la New York

Protestele din SUA iau amploare. Mii de oameni au defilat marți seară pe străzile New Yorkului pentru a protesta față de politica migratorie a lui Donald Trump, potrivit unei echipe a AFP aflate la fața locului.

Manifestanții, inclusiv mulți tineri, s-au adunat în Foley Square, o piață din apropierea tribunalelor unde migranții au fost arestați vineri de către forțele de ordine, pentru a defila prin Lower Manhattan.

Now: “ICE OUT OF NYC!”



Thousands of protesters in NYC are taking a stand against Trump’s mass deportations and in solidarity with the protests in LA. pic.twitter.com/Ffc0s0vtTu