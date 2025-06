Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Canada

În Canada, incendiile de vegetație continuă să se extindă. Armata a folosit avioane pentru a ajuta la evacuarea membrilor unui grup indigen izolat luni. După ce a izbucnit în regiunea Prairies, Focul a început să se extindă către est, amenințând acum și provincia Ontario, cea mai populată din țară, anunță France24.

Un transport aerian al membrilor Sandy Lake First Nation a fost mobilizat în weekend, în timp ce un incendiu, care s-a extins pe aproape 160.000 de hectare, a zădărnicit eforturile pompierilor de a-i pune capăt, apropiindu-se periculos de mult de comunitatea indigenă izolată.

🚨#BREAKING : CANADA WILDFIRE CRISIS ESCALATES🔥



Massive smoke plumes seen on satellite as dozens of wildfires rage across Alberta, Manitoba & Saskatchewan.



🔺 17,000+ evacuated

🔺 30-day emergency in Saskatchewan

🔺 Pyrocumulus clouds signal intensity#NotClimateChange… pic.twitter.com/XgjlDc3y87