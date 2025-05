Nicuşor Dan a confirmat că a vorbit pentru prima dată la telefon cu Donald Trump

Președintele Nicușor Dan confirmă oficial discuția cu președintele Donald Trump într-un mesaj pe Rețeaua X. Președintele României a declarat că este onorat și i-a mulțumit pentru felicitări.

„Onorat să vorbesc cu @POTUS și să-i mulțumesc pentru felicitările sale călduroase și pentru conducerea sa puternică. SUA sunt cel mai apropiat aliat al României și un partener strategic vital. Mi-am reafirmat angajamentul ferm de a aprofunda Parteneriatul Strategic în toate prioritățile noastre comune. Aștept cu nerăbdare…”, este mesajul postat de șeful statului pe X.

Honored to speak with @POTUS and thank him for his warm congratulations and strong leadership.

The U.S. is Romania’s closest ally and vital strategic partner.

I reaffirmed my steadfast commitment to deepening our Strategic Partnership across all shared priorities.

I look forward…