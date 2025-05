Dezvoltarea societăţii SC OPTISPECS MED SRL şi diversificarea activităţii prin achiziţia de echipamente

Comunicat de presă

Dezvoltarea societăţii SC OPTISPECS MED SRL si diversificarea activităţii prin achiziţia de echipamente



Titlul proiectului: Dezvoltarea societatii SC OPTISPECS MED SRL si diversificarea activitatii prin achizitia de echipamente

Numele beneficiarului: OPTISPECS MED SRL

Prioritate: P1. Competitivitate prin inovare si intreprinderi dinamice

Codul SMIS: 324128

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta intensificarea cresterii durabile si a competitivitatii IMM-urilor si crearea

de locuri de munca in judetul Gorj prin diverisificarea activitatii si prin inovare de produs si proces de catre firma SC

OPTISPECS MED SRL. Aceasta conduce la crearea unui proces de prestare de serviciu cu totul nou, contribuind astfel la

consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii. Diversificarea activitatii firmei se va realiza prin

extinderea gamei de servicii prestate pentru a aborda noi piete si pentru a se adresa unor segmente noi de clienti,

asigurand astfel venituri suplimentare si o mai mare stabilitate financiara. De asemenea, se va realiza o calitate superioara a serviciilor societatii, prin achizitionarea de utilaje de ultima generatie ceea ce va duce la indeplinirea

cerintelor de mediu si sustenabilitate avand un impact redus asupra mediului. Aceste utilaje noi vor asigura cadrul

dezvoltarii societatii si vor ridica randamentul activitatii la un nivel perfect comparabil cu cel al unitatilor de profil de

pe plan local si regional, reducând decalajele față de productivitatea unor firme asemănătoare. Prin implementarea

proiectului se urmareste sa se asigure o contributie semnificativa la tranzitia economica durabila si echitabila pentru

judetul Gorj.

Obiectivele specifice ale proiectului

1: Diversificarea serviciilor firmei prin introducerea in activitate a unor servicii noi: operatii de cataracta si retina,

operatii de cataracta si pol superior, examinarea ochiului, interventie laser ochiul anterior si posterior, ecografie

oculara, autorefractia corneei, tomografie oculara in coerenta, topografia coreneei, camp vizual, fund de ochi

2: Achizitia unui numar de 19 active corporale necesare pentru prestarea noilor servicii, pentru atingerea obiectivelor

de mediu si DNSH si pentru respectarea principiilor orizontale si a egalitatii de sanse asumate

3: Angajarea unui număr de 4 persoane urmare diversificării activității, in urma finalizarii proiectului dintre care vor fi

si din categoriile tineri sub 29 de ani sau persoane cu varsta peste 55 ani sau femei sau lucratori defavorizati, extrem

de defavorizati sau lucratori cu handicap

4: Calificarea profesională a celor 4 persoanele nou angajate, prin participarea la cursuri specifice

5: Contribuția la dezvoltarea durabilă și implementarea de măsuri conform principiului DNSH pe toată durata

proiectului.

Valoarea totala a proiectului: 6.325.025,80 lei

Finantarea nerambursabila: 4.821.122,09 lei

Valoarea totala a proiectului: 3.166.429,09 lei

Finantarea nerambursabila: 2.038.699,85 lei

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (FTJ): 1.732.894,87 lei

Mai 2025

Beneficiar finanțare: OPTISPECS MED SRL

