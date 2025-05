Comisia Europeană îl contrazice pe George Simion: Nu se suspendă fondurile europene pentru România

Comisia Europeană a negat informaţia publicată de George Simion pe contul său de pe reţelele de socializare, care spunea că Uniunea Europeană a tăiat fondurile europene pentru România. Nu a fost luată o astfel de decizie, a precizat Comisia Europeană, într-un răspuns pentru Digi24.

George Simion a scris o postare, joi, în care a transmis că se află la Bruxelles şi că se va concentra pe reînceperea discuţiilor, după ce, din vina guvernelor neserioase, EcoFin ne va stopa în iunie fondurile UE.

„Azi sunt la Brussels. Din vina guvernelor neserioase, EcoFin ne va stopa în iunie fondurile UE. Azi concentrarea mea va fi pe reînceperea discuţiilor ca această decizie nedreaptă să nu se aplice! Luptăm pentru România”, a scris Simion într-o postare pe Facebook.

La scurt timp după postarea lui Simion, Comisia Europeană a reacționat și a transmis într-o precizare pentru Digi24 că nu s-a luat nicio decizie de sistare a fondurilor europene în cazul României.

Următoarea reuniune a consiliului EcoFin, la care va merge ministrul de Finanțe din România, va avea loc pe 4 iunie. În cadrul consiliului, Comisia Europeană poate propune suspendarea fondurilor europene pentru România, însă numai daca se constată ca nu am făcut eforturi să redresăm situația bugetară. Se va face o analiză – dacă România a respectat sau nu planul fiscal asumat anul trecut, daca am colectat cât am promis și dacă am luat măsuri suplimentare să redresăm deficitul bugetar până la final de an.

Nicuşor Dan: Contracandidatul meu minte ca o gazetă rusească

Și contracandidatul independent Nicuşor Dan a reacționat la această declarație și l-a acuzat pe Simion că „minte ca o gazetă rusească” şi că nu există nici o decizie sau procedură de suspendare a fondurilor europene pentru România. „Contracandidatul meu minte ca o gazetă rusească.

Nu există nici o decizie sau procedură de suspendare a fondurilor europene pentru România, de care ne „salvează” azi de la Bruxelles, unde a fugit de dezbaterea cu mine„, a replicat Nicuşor Dan, tot pe Facebook.

„O nouă declaraţie complet iresponsabilă după cea cu privire la Visa Waiver, sau cea a colegului său din AUR, despre naţionalizarea caselor românilor din diaspora. Asistăm la o nouă păcăleală după cea cu casele de 35.000 de euro, „turul doi înapoi”, reducerea cu 500 de mii de persoane a personalului bugetar şi multe altele”, mai scrie Nicuşor Dan.

