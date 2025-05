Miting de susținere a lui Nicușor Dan în Piața Victoriei din Capitală

Candidatul independent Nicuşor Dan a spus aseară, la mitingul „România în lumină“ din Piaţa Victoriei, că românii trebuie să creadă în România pe care vor să o construiască, pentru a o putea câştiga prin rezultatul votului de peste o săptămână.

El le-a transmis celor câteva mii de susţinători ai săi veniţi în Piaţa Victoriei ca în următoarea săptămână să încerce să convingă cât mai mulţi dintre apropiaţi cu privire la votul de din 18 mai şi să fie şi cât mai activi pe reţelele sociale.

Miting pentru susținerea lui Nicușor Dan în Piața Victoriei

„Nu vă fie frică dacă şi cumva declanşaţi un val de ură pentru că trebuie să credem în România pe care vrem să o construim şi vom câştiga România pe care vrem să o construim! O Românie care să semene cu mulţi dintre români, o Românie cinstită, o Românie muncitoare şi o Românie respectuoasă cu toţi cei din jur. Încă o săptămână şi vom reuşi!”, a adăugat Nicuşor Dan.

De asemenea, el a spus că este impresionat de căldura cuvintelelor cu care a fost prezentat de toţi cei care au luat cuvântul pe scena din Piaţa Victoriei, în cele aproximativ două ore ale adunării publice, printre care s-au numărat sociologul Gelu Duminică, disidentul anticomunist Radu Filipescu, preşedintele Grupului pentru Dialog Social, Vlad Alexandrescu, co-fondatoarea asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, dar şi partenera lui, Mirabela Grădinaru.

Victor Rebenciug, mesaj emoționant

Actorul Victor Rebengiuc, prezent la miting, i-a îndemnat pe cei prezenţi să aleagă ce este mai bine pentru ţara noastră şi pentru copiii noştri. El a explicat că alegerea este simplă deoarece nu mai sunt 11 candidaţi, ca în primul tur al alegerilor prezidenţiale, ci doar doi, din care unul contează. „Trebuie să fim convinşi că votăm ceea ce este cel mai bine pentru ţara noastră, punând votul pe Nicuşor.

Nu ai altă alegere, pentru că aţi văzut cu toţii la televizor confruntarea dintre el şi celălalt competitor, aţi văzut-o şi cred că imediat v-aţi dat seama pe cine trebuie să alegem. Imediat. Diferenţa este imensă şi este în favoarea lui Nicuşor. Îmi doresc şi vă doresc şi copiilor mei le doresc şi acestei ţări atât de chinuite să aibă şansa la un viitor pe care îl merită şi pe care de-atâta vreme îl aşteaptă. Votaţi Nicuşor!”, a mai spus Rebengiuc.

„Să construim o Românie împreună“

„Vreau să vă promit un singur lucrur: că o să încerc să fiu la înălţimea aşteptărilor voastre. Am parcurs un drum lung împreună, 35 de ani, în care am muncit toţi, şi cei care au ales să rămână aici, şi cei care, pentru binele familiilor lor, să plece din România şi să ajute de acolo România. Am muncit toţi şi e adevărat că nu a fost un efort comun, unii aduceau şi unii trăgeau pentru interesul lor, dar am ajuns undeva totuşi, am construit o Românie împreună. Şi în urmă cu am mai făcut un pas, noi toţi am spus, împreună, că nu se mai poate aşa, că vrem schimbare”, a mai menţionat Nicuşor Dan.

Cei câteva mii de participanţi la miting, dintre care mulţi aveau steagurile Uniunii Europene, au aprins, după ora 21,00, lanternele telefoanelor mobile, în acordurile imnului Europei – Odă Bucuriei.

Manifestaţia din Piaţa Victoriei s-a încheiat fără incidente majore

Jandarmeria Română a precizat, duminică seară, că o persoană a apelat numărul de urgenţă 112 pentru a sesiza că organizatorul mitingului din Piaţa Victoriei „a afişat materiale electorale care nu respectă cadrul legal”, iar jandarmii au făcut verificări la faţa locului şi au întocmit un document de sesizare a Autorităţii Electorale Permanente, care va fi înaintat în cel mai scurt timp, însoţit de imagini foto-video.

În contextul adunării publice din Piaţa Victoriei, o persoană a apelat SNUAU 112 pentru a sesiza faptul că, în cadrul activităţii, organizatorul a afişat materiale electorale care nu respectă cadrul legal în vigoare, în scopul promovării candidatului la alegerile prezidenţiale susţinut în cadrul acestei manifestaţii.

În acest context, jandarmii au efectuat verificări de specialitate la faţa locului şi au întocmit un document de sesizare a Autorităţii Electorale Permanente, care va fi înaintat în cel mai scurt timp, însoţit de imagini foto-video.

Totodată, organizatorului adunării publice i s-au adus la cunoştinţă aspectele constatate şi măsurile luate, fiindu-i solicitat să renunţe la folosirea acestui tip de material de propagandă electorală (ecran electronic de mari dimensiuni).

Citește și: Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului