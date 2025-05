Premiile Pulitzer 2025: The New York Times câștigă patru distincții, ProPublica obține din nou medalia pentru serviciu public.

Câștigătorii Premiilor Pulitzer au fost anunțați luni, celebrând excelența în jurnalism, literatură, teatru și muzică. The New York Times a obținut patru premii, iar ProPublica a câștigat, pentru al doilea an consecutiv, prestigioasa medalie pentru serviciu public.

Câștigători remarcabili la categoria jurnalism:

ProPublica – Medalia de aur pentru serviciu public pentru o investigație asupra deceselor în rândul femeilor însărcinate cărora li s-a refuzat tratamentul de urgență în statele cu legi restrictive privind avortul.

– Medalia de aur pentru pentru o investigație asupra deceselor în rândul femeilor însărcinate cărora li s-a refuzat tratamentul de urgență în statele cu legi restrictive privind avortul. The New York Times : Reportaj explicativ despre eșecul politicii SUA în Afganistan (Ahmed, Goldbaum, Aikins) Investigație asupra conflictului din Sudan (Declan Walsh și echipa) Reportaj local (împreună cu Baltimore Banner) despre criza fentanilului în Baltimore Fotografie de știri: Doug Mills pentru imaginile tentativei de asasinat asupra președintelui Trump

: Washington Post – Premiat pentru acoperirea „urgentă și iluminatoare” a tentativei de asasinare a lui Trump

– Premiat pentru acoperirea „urgentă și iluminatoare” a tentativei de asasinare a lui Trump New Yorker : Comentarii despre Gaza (Mosab Abu Toha) Podcastul „În întuneric” despre crimele armatei americane în Irak Fotoreportaj despre închisoarea Sednaya din Siria (Moises Saman)

: Reuters – Investigație privind disponibilitatea fentanilului pe piețele internaționale

– Investigație privind disponibilitatea fentanilului pe piețele internaționale Wall Street Journal – Profil complex despre Elon Musk, inclusiv legături cu Vladimir Putin

Alte premii importante:

Ann Telnaes (fostă la Washington Post) – premiată pentru „neînfricarea” editorială

(fostă la Washington Post) – premiată pentru „neînfricarea” editorială Mark Warren (Esquire) – scriere de film despre un pastor și primar afectat de un scandal online

(Esquire) – scriere de film despre un pastor și primar afectat de un scandal online Houston Chronicle – scriere editorială privind siguranța trecerilor de cale ferată

– scriere editorială privind siguranța trecerilor de cale ferată Bloomberg CityLab – Alexandra Lange premiată pentru critică de arhitectură dedicată spațiilor publice

Premii la categoriile de artă:

Ficțiune : James – romanul lui Percival Everett , o reinterpretare a „Huckleberry Finn” din perspectiva personajului sclav

: James – romanul lui , o reinterpretare a „Huckleberry Finn” din perspectiva personajului sclav Dramă : Purpose – piesa lui Branden Jacobs-Jenkins , despre o familie afro-americană în criză

: Purpose – piesa lui , despre o familie afro-americană în criză Istorie : Combee – de Edda L. Fields-Black Native Nations – de Kathleen DuVal

: Biografie : Every Living Thing – de Jason Roberts

: Every Living Thing – de Non-ficțiune : To the Success of Our Hopeless Cause – de Benjamin Nathans

: To the Success of Our Hopeless Cause – de Poezie : Poezii noi și selectate – de Marie Howe

: Poezii noi și selectate – de Muzică: Sky Islands – de Susie Ibarra, inspirată din pădurile tropicale din Filipine

Mențiune specială:

Chuck Stone – citare postumă pentru contribuția sa la jurnalismul despre drepturile civile; primul editorialist de culoare al publicației Philadelphia Daily News, potrivit Politico.

