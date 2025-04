Rețetă simplă pentru aluat de pizza făcut în casă

Dacă vrei să pregătești acasă o pizza delicioasă, totul începe cu un aluat bine făcut! Această rețetă simplă și echilibrată îți garantează un aluat fraged, elastic și perfect pentru orice topping preferat. Cu doar câteva ingrediente și puțin timp de dospire, vei obține baza ideală pentru o pizza ca la restaurant. Hai să descoperim împreună cum să îl prepari!

Ingrediente:

250 gr făină

150 ml apă

10 gr drojdie proaspătă

12 gr zahăr

5 gr sare

12 ml ulei de măsline

Mod de preparare:

Dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță și lasă-le câteva minute să se activeze.

Într-un bol, amestecă făina cu sarea, apoi adaugă apa cu drojdia și uleiul de măsline.

Frământă aluatul până devine elastic și omogen.

Acoperă-l cu un prosop curat și lasă-l la dospit într-un loc cald timp de aproximativ 60 de minute. După ce aluatul a crescut, împărțoți în 2 părți, întinde-l în forma dorită și adaugă ingredientele preferate pentru pizza.

Coace-l în cuptorul preîncălzit la 250 grade, pentru 10 minute sau până devine auriu și crocant.

Eu am ales un sos de roșii aromat, prosciutto și după ce am scos pizza din cuptor, am completat cu burrata proaspătă și frunze de busuioc. Poți personaliza rețeta exact după gustul tău și să experimentezi cu diverse ingrediente!

Mai multe rețete găsiți pe Facebook AVIDA și Instagram – avida_ro