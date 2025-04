O adolescentă dintr-un centru de plasament a lovit cu pumnii și picioarele, la școală, o profesoară

O profesoară, de 30 de ani, din Beclean, a fost lovită cu pumnii și picioarele de o elevă de 16 ani într-o instituție de învățământ. Femeia a fost transportată la spital cu traumatism cranio-cerebral, iar adolescenta a fost reținută.

Profesoara a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Bistrița după agresiune, care a avut loc joi, scrie infobistrita.ro.

„La UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adusă ieri (joi – n.r.), în jurul orei 14.30, prin transfer de la CPU Beclean, o femeie în vârstă de 30 de ani din localitatea Beclean, în stare stabilă, conștientă, cooperantă, prezentând un traumatism cranio-cerebral prin heteroagresiune, fără pierderea stării de conștiență”, a transmis SCJU Bistrița.

Profesoara a beneficiat de îngrijiri și asistență medicală, fiind supusă unor investigații clinice și paraclinice, după care a fost externată.

Polițiștii din Bistrița au fost informați joi, 3 aprilie, de către victimă, care a declarat că a fost agresată fizic de o elevă. Oamenii legii au constatat că adolescenta de 16 ani, din Beclean, a agresat-o pe profesoară în timpul orelor de curs, fără un motiv aparent.

Eleva a fost reținută pentru 24 de ore și apoi pusă sub control judiciar

Profesoara a relatat pentru InfoBistrita.ro cum s-a produs incidentul.

„În data de 3 aprilie, în timpul serviciului la CSEI Beclean, unde lucrez ca profesor de psihopedagogie specială, am fost bătută cu pumnii și picioarele de către o elevă de 16 ani. S-a izbit de mine pe hol de două ori, eu nu i-am spus absolut nimic, iar apoi a tăbărât pe mine. Cu eleva cu pricina nu am avut niciodată niciun fel de activitate, nu i-am fost niciodată profesor, nu am avut schimburi de propoziții. Am martori în acest sens, pe o colega și câțiva copii”, a povestit profesoara pentru sursa citată.

„Eleva este în centrul de plasament și nu are tulburări psihice, are discernământ. Este foarte agresivă cu tot personalul, nu sunt primul profesor atacat de către aceasta, însă niciodată nu se iau niciun fel de măsuri. Ea susține ca este prostituată de lux și că posedă în telefon astfel de activități cu oameni cu influență, care o scot din orice situație. Am înțeles ca ar fi colegi care ar fi văzut în telefon astfel de lucruri. Eu nu am lovit-o nici în situația asta, fiindcă mi-a fost frică de urmările legale, iar eu sunt mama a trei copii, nu pot să risc. Am încercat să mă apăr împingând-o”, a mai povestit victima.

Adolescenta de 16 ani a fost reținută pentru 24 de ore și a fost dusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Vineri, judecătorii au dispus punerea ei sub control judiciar.

