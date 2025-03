(VIDEO) Cutremur de 7,7 în Myanmar. Seismul resimțit în alte cinci țări

Potrivit serviciilor de monitorizare a cutremurelor, un seism de 7,7 a lovit vineri centrul Myanmarului. Seismul a afectat și Bangkokul, sute de oameni ieșind panicați din clădirile din capitala Thailandei .

Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit Myanmar, în timp ce sute de oameni au ieșit din clădiri în capitala thailandeză Bangkok după cutremure, potrivit Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Breaking: Buildings collapsed in Bangkok, Thailand, following a magnitude 7.6 earthquake with its epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/gU2DhyLfKK

Cutremurul s-a produs la 16 kilometri nord-nord-vest de orașul Sagaing, Myanmar, în jurul orei locale 12:50 p.m., a declarat USGS, potrivit Reuters.

A 7.7 magnitude Mandalay earthquake was also felt in Bangkok, where an entire construction building has collapsed. pic.twitter.com/0moBXpj1sG