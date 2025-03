GdS 30 – Mesaje de la cititori: „Gazeta de Sud e mai mult decât o simplă publicaţie: o fereastră spre lume şi adevăr”

La data de 15 martie 2025, Gazeta de Sud împlinește 30 de ani de la înființare. Timp de trei decenii, cotidianul oltenilor de pretutindeni a fost alături de oameni în viața lor de zi cu zi.

Cu prilejul acestei aniversări importante, până pe 15 martie, împărtășim cu publicul mai multe mărturii despre ce înseamnă existența GdS pentru cititori, colaboratori, parteneri, instituții importante pentru comunitate.

Vă reamintim că în această perioadă Gazeta de Sud desfășoară și un concurs pentru cititori, care sunt invitați să ne trimită mesajele lor despre cum i-a influențat sau cum i-a ajutat existența ziarului Gazeta de Sud. Despre ce înseamnă pentru ei GdS. Cele mai frumoase mărturii vor fi publicate, iar una dintre acestea, cea mai votată de echipa noastră, va fi premiată cu 1000 lei. Ne puteți scrie la [email protected] sau pe adresa redacţiei, strada Câmpia Islaz, nr. 97A, Craiova.

Mai jos, redăm mesajul primit de la Ion Dumitraşcu.

„Sunt abonat la Gazeta de Sud din 1995, iar de atunci a devenit mai mult decât o simplă publicație: o fereastră spre lume și adevăr. Este o parte din rutina mea personală zilnică, fără de care nu pot să îmi imaginez o zi completă. De-a lungul anilor am trecut prin multe schimbări, vremurile s-au transformat, însă un lucru a rămas concret: ziarul meu de suflet, sursa mea de informație corectă și echilibrată.

Datorită lui am rămas mereu la curent cu tot ce se întâmplă, mi-am format opinii bine argumentate și am avut perspective clare în ceea ce privește lumea din jur, în special comunitatea în care trăiesc. Totodată mi-a fost de ajutor, provocând-mi mintea și creierul în rezolvarea sutelor de rebusuri și integrame. Ziarul acesta nu este doar o publicație pentru mine, ci și o tradiție și o parte din viața mea”.