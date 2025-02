Cel care a făcut infinitul palpabil, sărbătorit la Craiova de Ziua Brâncuşi

Pe 19 februarie, la 149 de ani de la naşterea celui mai mare sculptor român, cel care a îmblânzit infinitul şi a făcut numele României în toată lumea, Craiova a sărbătorit Ziua Națională Constantin Brâncuși printr-o serie de evenimente desfăşurate sub egida Consiliului Judeţean Dolj. Mai multe expoziţii dedicate sculptorului pot fi vizitate şi în perioada următoare de către craioveni.

Omagiat la centrul care îi poartă numele

În locul unde Brâncuşi spunea că s-a născut a doua oară, memoria şi moştenirea sa de nepreţuit au fost omagiate prin expoziţii de arte plastice, muzică, ateliere, teatru şi film. Artele şi-au dat întâlnire pentru a celebra, în toate formele, desăvârşirea unui spirit nemuritor.

La Centrul Constantin Brâncuşi, din cadrul Muzeului de Artă din Craiova, a avut loc un scurt moment muzical, urmat de spectacolul de teatru „Şurubul de Teasc”, care propune o descoperire universului lui Brâncuși prin propriile sale cuvinte, în contexte imaginare. În rolul sculptorului, craiovenii l-au putut vedea pe Corneliu Jipa de la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște și Constantin Brâncuși. Actrița Oana Marcu a jucat rolul Mariei Tănase și actorul Laurențiu Stratan, rolul lui Nicolae Titulescu. Spectacolul a fost vizionat şi de elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

„Brâncuşi este al nostru”

Spectacolul a fost precedat de un scurt discurs al preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, care a reiterat preocuparea pentru cultură a instituţiei.

„Am dorit, în ultimii ani, să facem o tradiţie. An de an, să marcăm ziua marelui sculptor, Ziua Naţională Constantin Brâncuşi, cu evenimente deosebite, organizate de CJ Dolj şi găzduite de instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean. Este deja a treia ediţie. Dorim ca an de an Constantin Brâncuşi să fie omagiat la Craiova şi readus pe buzele tuturor pentru că suntem „de-ai lui Constantin Brâncuşi”, Brâncuşi este oltean, este al nostru şi aici spunea chiar el că s-a născut a doua oară.

Vrem să ne ţinem promisiunea făcută în 2021, ca în fiecare an CJ Dolj să readucă la viaţă o instituţie de cultură. S-a întâmplat de patru ori în ultimii ani, culele, Casa Memorială Amza Pellea şi Casa Dianu – Muzeul Exilului, Centrul Constantin Brâncuşi. Probabil anul acesta va fi Casa Memorială Elena Farago, va urma Casa Memorială Alexandru Macedonski. Dincolo de drumuri, de parcuri industriale, ne dorim să alocăm resurse în continuare şi pentru cultură, pentru a face noi instituţii culturale să renască”.

Concert extraordinar al Filarmonicii, cu Irina Baianţ, de Ziua Brâncuşi

Consiliul Județean Dolj și Filarmonica Oltenia au încheiat ziua de 19 februarie printr-un concert extraordinar, „Pasărea Măiastră”, în Sala Mare a Teatrului Național „Marin Sorescu”. Evenimentul i-a adus pe scenă pe soprana Irina Baianț și violoncelistul Adrian Naidin, alături de orchestra simfonică a Filarmonicii Oltenia, sub bagheta dirijorului Radu Zaharia, în regia lui Laurențiu Tudor, programul fiind inspirat de repertoriul Mariei Tănase.

Expoziţie în parteneriat cu Galeria „Dada” din București, la Centrul „Constantin Brâncuși”

Până pe 15 martie, Muzeul de Artă Craiova, în parteneriat cu Galeria „Dada” din București, organizează expoziţia „Brâncuși și Avangarda din România”, curatoriată de Cătălin Davidescu, unul dintre cei mai apreciați cercetători în domeniu.

„Brâncuși și Avangarda din România” își propune să aducă în atenție un subiect care, inițial, a stârnit doar interesul specialiștilor, preocupați să urmărească legăturile sculptorului cu arta românească, după plecarea la Paris. Această perspectivă de abordare expozițională este o premieră în România, având scopul de a ilustra aspecte mai puțin cunoscute din evoluția sa artistică.

Expoziţia „Brâncuși și Avangarda din România” va putea fi vizitată la Centrul „Constantin Brâncuși” Craiova, în perioada 19 februarie – 15 martie 2025, de marți până duminică între orele 10:00 – 17:00. Accesul este gratuit.

Evenimente dedicate sculptorului au fost pregătite şi la Biblioteca Judeţeană – expoziţii de carte, ateliere educative şi o expoziţie de pictură a membrilor Cenaclului artiștilor plastici craioveni, dar şi la MMuzeului Cărții și Exilului Românesc – o expoziţie, o dezbatere, workshop artistic şi proiecţie de film documentar.

