Craiova, din nou gazda unui festival de teatru. Festivalul tinerilor regizori, TNT, ajunge la cea de-a şasea ediţie

Festivalul Theater Networking Talents (TNT), dedicat absolvenților facultăților de regie de teatru din România, ajunge anul acesta la cea de-a șasea ediție.

La mai puţin de două luni de la Festivalul Internaţional „Shakespeare”, TNT mută reflectorul de pe marile nume ale scenei mondiale către tinerii promiţători ai teatrului. TNT le oferă acestora prilejul să dezvolte reţele de colaborare şi să îşi expună perspectiva artistică într-un mediu provocator.

Conceput ca o platformă artistică de prezentare a celor mai proaspete și puternice viziuni din teatrul noii generații, festivalul coordonat de regizorul Bobi Pricop va aduce la Craiova, între 2 și 5 iulie, artiști din toate domeniile artelor spectacolului, conturând zone artistice experimentale și promovând inovația, creativitatea și colaborarea.

Absolvenții programelor de regie (licență/masterat) din promoția 2024 vor avea oportunitatea să-și prezinte spectacolele într-un teatru profesionist, în cadrul unui showcase, și vor beneficia de prezența unui public format din manageri de teatre, producători independenți și lucrători culturali din întreaga țară. Şase spectacole au fost selectate în urma apelului deschis lansat în primăvara acestui an.

Câştigătoarea unei ediţii precedente TNT, nominalizată la UNITER pentru spectacolul montat la Craiova

O importantă recunoaștere a rampei de lansare care TNT devine pentru tinerii regizori este reprezentată de nominalizările din acest an la premiul UNITER pentru cea mai bună regie a două regizoare ce și-au prezentat spectacolele de absolvire în cadrul acestui festival: Irisz Kovacs pentru spectacolul „TSCHICK. De ce am furat maşina”, montat la Teatrul German de Stat Timișoara și Natasza Sołtanowicz pentru spectacolul ,,Anomalia”, montat la Teatrul Naţional Craiova. Natasza Sołtanowicz a fost invitată să monteze acest spectacol la Craiova după ce a fost declarată câştigătoarea unei ediţii precedente, cu un spectacol realizat în Polonia.

Spectacolele prezentate în cadrul TNT 2024

,,Afară, în fața ușii”, regia Alexandru Ianăși, absolvent al programului de licență Regie de Teatru, Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”

,,Auch!”, regia George Zamfir, absolvent al programului de licență Regie de Teatru, Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”

,,Lucruri mici și extraordinare”, regia Rebeca Crețu, absolventă a programului de licență Regie de Teatru, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”

,,Peste cadavrul meu”, regia Irina Caraulă, absolventă a programului de licență Regie de Teatru, Universitatea Babeș-Bolyai

,,Memoriile unui Lolo”, regia Mark-Cristopher Demeter, absolvent al programului de masterat Arta Regizorului, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

,,10”, regia Nagy Norbert, absolvent al programului de masterat Arta Regiei, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Reconstituirea, un proiect de teatru digital al Naţionalului, deschide festivalul

Promotor al inovației, Festivalul va găzdui în deschiderea sa un preview al spectacolului „Reconstituirea”, în regia Catincăi Drăgănescu (concept Catinca Drăgănescu și Ciprian Făcăeru). Acesta face parte din inițiativa ACuTe (Culture Testbeds for Performing Arts and New Technology) și este un proiect de teatru digital al Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova. ,,Reconstituirea” pornește de la filmul cu același nume regizat de Lucian Pintilie și propune o explorare a evoluției fenomenului tehnologic media în raport cu societatea, prin integrarea tehnologiilor emergente și a noilor limbaje de expresie artistică în procesul creativ.

Seară de film, concerte, instalaţii audio-video

Și în acest an, programul festivalului va include o seară dedicată cinemaului – Cinema Night, în cadrul căreia vor fi prezentate filme realizate de absolvenți ai specializărilor Regie de Film ale universităților din România, precum ,,Berliner Kindl”, regia Lucia Chicoș (UNATC), ,,Dansez și eu la nunta părinților mei”, regia Andreea Chiper (UNATC), ,,Antrenamentul de noapte”, regia Bogdan Alecsandru (UNATC), ,,Dimineața lui Oedip”, regia Eszter Tompa (UBB), ,,Circ”, regia Ion Alexandru Sîrbu (UBB). Pe lângă vizionările de filme, agenda festivalului cuprinde concerte, întâlniri-laborator interdisciplinare, colocvii, instalații audio și vizuale, dezbateri și ateliere.

Parteneriate cu Instituto Cervantes sau Centrul Autorilor Dramatici din Quebec

În acest an, o atenție deosebită este acordată dramaturgilor și traducătorilor ce lucrează în domeniul artelor spectacolului. Astfel, prin parteneriate cu organizații precum Instituto Cervantes sau Centrul Autorilor Dramatici din Quebec, TNT propune o serie de manifestări dedicate dramaturgiei și traducerii, variind de la lansări de carte la dezbateri interactive, întâlniri cu dramaturgi străini și traducători români specializați în traducerea de teatru, dar și la reprezentații inedite precum Combates de Dramaturgia, un performance bazat pe texte aparținând dramaturgilor spanioli Esther Carrodeguas, Nando Lopez și Paco Gamez.

Un alt element-cheie al programului construit în jurul tematicii dramaturgiei este reprezentat de spectacolele-lectură, precum cel după piese scrise de dramaturgii canadieni Martin Bellemare, Mishka Lavigne, Olivier Sylvestre, Marie-Claude Verdier, sau cel după piesa estoniană „Să vezi elefanți roz” de Piret Jaaks.

Plecând de la texte contemporane concepute de dramaturgi ce vin din orizonturi culturale diferite, vor fi puse în lumină rolul dramaturgiei în procesul de creație al spectacolelor de teatru, precum și importanța colaborării tinerilor regizori de teatru cu dramaturgii și traducătorii.

Tipografia Hub este partener TNT în acest an

Nu în ultimul rând, festivalul continuă să-și dezvolte abordarea orientată spre crearea legăturilor și colaborărilor profesionale prin secțiunea People of TNT, unde anul acesta au fost invitați să se înscrie teatrologi, scenografi, compozitori, coregrafi, performeri, traducători, dramaturgi, sound, light și video designeri, absolvenți de regie din ultimii ani, studenți, masteranzi, doctoranzi, personalul academic al facultăților de teatru.

Theater Networking Talents (TNT) este organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Departamentul Arte și Media din cadrul Facultății de Litere al Universității Craiova, cu sprijinul Ministerul Culturii și Ministerul Educației.

Tipografia Hub, spaţiul cultural necovenţional amenajat în fosta Tipografie de Sud, dezvoltat prin Fundaţia Gazeta de Sud, se numără printre partenerii acestei ediţii, alături de Instituto Cervantes, Ambasada Spaniei în România, Centrul Autorilor Dramatici din Quebec, UNITER, Teatrul Azi, April Hub.

