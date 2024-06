Salina Praid s-a redeschis

Salina Praid, în două zile de la redeschidere, a avut aproape 2.000 de vizitatori, a anunțat directorul executiv al salinei, Sebestyen Jozsef, relatează Agenția de presă Rador, care citează radio Mureș.

Salina Praid şi-a sistat activitatea de producţie şi de vizitare timp de o lună din cauza infiltraţiilor şi pătrunderilor de apă în subteran, de la pârâul Corund.

Salina funcționează în parametri normali

„Din data de 18 aprilie am sistat activitatea și la turism și la producție, din cauza unor infiltrații de apă de la pârâul Corund. Împreună cu Apele Române am făcut niște lucrări de amenajare a zonei, și pe 15 iunie am deschis salina și am reluat și activitatea de producție. Eu zic că salina funcționează în parametri normali, și toată zona este acum stabilă. În două zile, aproape 2000 de persoane au vizitat salina, și asta e vestea cea mia bună”, spune Sebestyen Jozsef.

Salina Praid, aflată la adâncimea de 120 de metri, este o mină de sare gemă

Lucrările efectuate de Apele Române au vizat, în primul rând, stabilizarea albiei naturale a pârîului Corund și devierea apei pe câteva sutre de metri, cursul de apă având traseul peste un masiv de sare.

Salina Praid, aflată la adâncimea de 120 de metri, este o mină de sare gemă situată în județul Harghita, în bazinul munților Gurghiului.

În România mai sunt deschise turiștilor salinele din Târgu Ocna, Cacica, și Ocnele Mari Râmnicu Vâlcea.

Citeşte şi: Miercuri va fi stabilită data alegerilor prezidenţiale