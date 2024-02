Redactorul-șef al publicației Novaia Gazeta a fost arestat la Moscova

Redactorul-şef al Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, o publicaţie critică la adresa Kremlinului, care deja nu mai funcţiona în ţară, a fost arestat miercuri dimineaţă la Moscova, chiar în timp ce Vladimir Putin îşi rostea discursul către naţiune, relatează AFP, citat de News.ro.

Anunţul a fost făcut de ziarul rus independent, care a explicat pe site-ul său că agenţi ai Centrului rus pentru combaterea Extremismului (Centrul E) l-au ridicat în cursul dimineţii pe jurnalist. Acesta este acuzat că a „discreditat” armata rusă într-un articol publicat online. Acuzaţia este pasibilă de o amendă de până la 50.000 de ruble.

Organizaţia Reporteri fără Frontiere a reacţionat pe X şi s-a declarat „indignată de această arestare, care este o nouă dovadă a violenţei cenzurii în Rusia”. Infracţiunea de „discreditare” a armatei este pedepsită în Rusia cu amenzi de până la 100.000 de ruble (1.700 de euro) pentru o persoană fizică obişnuită şi de până la un milion de ruble (17.000 de euro) pentru o persoană juridică.

❗️ Novaya Gazeta editor-in-chief Sergey Sokolov has been detained in Moscow on suspicion of “discrediting” the Russian army, Novaya Gazeta reported on Thursday.