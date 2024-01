Se ridică sechestrul pe maşinile sale de lux ale lui Andrew Tate

Curtea de Apel Bucureşti i-a dat câştig de cauză influencerului Andrew Tate și ridică sechestrul asupra bunurilor sale. Decizia sechestrului a fost trimisă spre reexaminare la instanţa inferioară.

Andrew Tate, care împreună cu fratele său Tristan Tate, este suspectat de trafic de persoane şi viol – acuzaţii pe care le neagă – încearcă să-şi recupereze bunurile puse sub sechestru în cadrul anchetei din România.

Asta înseamnă că fraţii Tate vor putea să se întoarcă în instanţă şi să organizeze un nou efort juridic pentru a-şi recupera bunurile confiscate.

Într-o postare pe contul său de pe platrforma X, Andrew Tate a comentat că instanţa va trebui acum să demonstreze că averea sa a fost dobândită ilegal pentru a justifica confiscarea în curs, adăugând: „Nu vor dovedi nimic, pentru că nu s-a întâmplat niciodată”.

They stole 27 million without a single shred of evidence that we had many money illegally.



A very smart judge threw it out.



Now they have to prove to a new judge what money we “made”



If they prove 10k, they can keep 10k.



They won’t prove a thing because it never happened.… https://t.co/ioCHbuKpPT