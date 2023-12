Finalizarea proiectului cu titlul „DEZVOLTAREA SYNCHRO S.R.L. PRIN ACTIVITĂŢI DE PROOF OF CONCEPT”

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL

„DEZVOLTAREA SYNCHRO S.R.L. PRIN ACTIVITATI DE PROOF OF CONCEPT”, SMIS 156248”

Tipul materialului: Comunicat de presă

Titlul proiectului: PROIECTULUI: DEZVOLTAREA SYNCHRO S.R.L. PRIN ACTIVITATI DE PROOF OF CONCEPT”, SMIS 156248

Numele beneficiarului: SYNCHRO SRL

Obiectiv general al proiectului consta in promovarea investițiilor in cercetare-dezvoltare prin dezvoltarea unui departament de cercetaredezvoltare in cadrul întreprinderii contribuind la inovarea sociala si dezvoltarea de noi tehnologii prin validarea modelului de laborator cu reproducere a condițiilor reale de funcționare a unui termograf (aparat ce măsoară si înregistrează temperatura si umiditatea relativa) adresat in special asigurării in condiții optime a transportului si/sau depozitarii alimentelor perisabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

Achiziționarea echipamentelor strict necesare pentru validarea in condiții de laborator si modelului de laborator in luna 1 de implementare a

proiectului

2. Dezvoltarea efectiva a TRL 4 prin validarea componentelor in conditii de laborator din luna 1 pana in luna 6 de implementare

3. Dezvoltarea efectiva TRL 5 prin validarea modelului de laborator prin reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare din luna 6

pana in luna 12 de implementare

4. Implementarea unui proiect in conditii optime prin achizitonarea de servicii specifice si sau obligatorii pana la finalul perioadei de implementare

5. Achizitionarea echipamentelor destinate unei economii de energie pana la finalul implementarii proiectului.

Valoarea totala a proiectului: 908.937,16 lei.

Valoarea finantarii nerambursabile: 698,486.80 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 593.713,78 lei si valoare nerambursabila din BS 104.773,02 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.05.2022 și 31.12.2023.

Contract de finantare: 8023/ 07.12.2022

Codul MySMIS: 156248

Localizarea proiectului: Malu Mare, Sat Preajba, Strada ZAMBILELOR, Nr. 13, Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Rezultatele proiectului:

Prin intermediul proiectului au fost achiziționate echipamente strict necesare pentru validarea in condiții de laborator si modelului de laborator.

2. Dezvoltarea efectiva a TRL 4 prin validarea componentelor in condiții de laborator.

3. Dezvoltarea efectiva TRL 5 prin validarea modelului de laborator prin reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare.

4. Implementarea proiectului s-a realizat in condiții optime prin achiziționarea de servicii specifice si sau obligatorii, au fost achiziționate active necorporale, servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea modelului conceptual inovativ, informare publicitate, servicii de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare industrial/dezvoltare experimentală pe scară largă.

Prin intermediul acestui proiect a fost sprijinită societatea in vederea realizării de activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea conceptului de produs ,,termograf”, în domeniul de specializare inteligentă menționat in Cererea de finanțare, realizat, prin parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Persoana de contact: BISCU VIOREL – ADMINISTRATOR – Telefon: +40 726 369 867; E-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României