New York Times: Israel știa cu un un înainte despre planurile Hamas

Serviciile de informaţii militare din Israel intraseră în urmă cu un an în posesia unui document de patruzeci de pagini care detalia, punct cu punct, un atac precum cel din 7 octombrie. Acest atac a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel. O investigaţie realizată de The New York Times arată că, deşi nu a fost nimic în neregulă cu colectarea de informaţii, analiza defectuoasă a capacităţilor Hamas a dus la eşecul serviciilor de securitate, scrie News.ro.

Potrivit cotidianului newyorkez, pe baza unor documente secrete, oficialii israelieni obţinuseră cu mai mult de un an înainte planul Hamas de a efectua un atac fără precedent împotriva Israelului, dar au considerat că scenariul nu este realist.

Serviciile de informaţii militare israeliene intraseră în posesia unui document de patruzeci de pagini al mişcării islamiste palestiniene Hamas care detalia, punct cu punct, un vast atac precum cel comis de comandouri la 7 octombrie, care a făcut aproximativ 1.200 de morţi în Israel, potrivit cotidianului american, citat de AFP.

Acest document, care circula în cercurile de informaţii sub numele de cod „Zidul Ierihonului”, nu dădea o dată anume pentru un eventual atac, dar definea puncte precise pentru a satura aparatul de securitate israelian şi a ataca apoi oraşe şi baze militare. Mai precis, documentul menţionează un atac în valuri cu rachete, drone care distrug camerele de supraveghere şi sistemele automate de apărare, apoi luptători care trec de partea israeliană cu parapanta, cu maşina şi pe jos, toate elemente care au stat la baza atacului surprinzător din 7 octombrie.

Citește și: Ce a însemnat România Mare