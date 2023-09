Misterul orelor condiţionate de dublă specializare: “Nu ne vom mai putea titulariza niciodată!”

Situaţia orelor de la disciplinele socio-umane blocate la nivelul Doljului din cauza impunerii unei condiţii de dublă specializare, despre care GdS a scris acum câteva săptămâni (vezi aici), s-a remediat doar parţial. Nici Inspectoratul, nici directorii de şcoli şi nici Ministerul nu au clarificat deocamdată situaţia. GdS a analizat şi posturile disponibile în alte judeţe, precum Timiş sau Cluj, şi în Bucureşti. Nu am găsit posturi încadrate pe filosofie alături de o altă specializare, cum s-a întâmplat la Dolj. Între timp, profesorii au reuşit cu greu să obţină orele pentru o normă. Dacă situaţia se repetă, se vor afla practic în imposibilitatea de a se titulariza în viitor la o catedră de socio-umane.

Forma fără fond: Răspunsurile nu au venit, de fapt, cu explicaţii clare privind situaţia

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis un punct de vedere după ce GdS a solicitat lămuriri. Dar răspunsul ISJ Dolj nu elucidează cerinţa absolvirii a două facultăţi din aceeaşi arie educaţională pentru posturile pentru discipline socio-umane. Doar trimite la un ordin al Ministerului Educaţiei, care nu diferă cu nimic faţă de ordinul din anul precedent, când situaţia din acest an nu a existat.

Practic, pentru a putea lua ore, profesorii ar fi trebuit să fi absolvit atât filosofia, cât şi sociologia sau, în alte cazuri, atât filosofia, cât şi psihologia. Sau să fi făcut facultatea în anii 1978-1994.

Nici Inspectoratul, nici directorii şcolilor nu au venit cu lămuriri cu privire la motivul care a dus la apariţia dublei specializări care a blocat posturile. În timp ce directoarea uneia dintre şcoli a spus că nici ea nu a înţeles ce s-a întâmplat şi care este cauza problemei, o alta ne-a închis telefonul în nas şi nu a mai răspuns deloc ulterior.

Dubla specializare cu năbădăi

Reamintim că la şedinţele pentru repartizarea posturilor din Dolj, mai multe ore de filosofie, psihologie şi sociologie de la câteva unităţi de învăţământ din judeţ au rămas neocupate pentru că profesorii nu au putut să le revendice din cauza apariţiei condiţiei unei duble specializări. Orele au fost încadrate pe mai multe discipline, în loc de selectarea unei singure discipline principale de încadrare, cum s-a întâmplat până acum.

La Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” din Bârca, de exemplu, pentru cele 8 ore vacante, se cerea specializare în filosofie şi sociologie. La Liceul „Mihai Viteazul” din Băileşti, pentru 4 ore era nevoie de dublă specializare – filosofie şi psihologie, în timp ce alte 4 ore de psihologie erau încadrate separat. Şi la Colegiul „Fraţii Buzeşti” din Craiova, orele erau condiţionate tot de o dublă specializare în filosofie şi psihologie. Din cauza acestei condiţionări, profesorii prezenţi nu au putut fi validaţi pe posturi.

După ce acest lucru s-a întâmplat o dată, la a doua şedinţă, unul dintre profesori a confruntat comisia.

Orele au fost fragmentate

Cea de-a doua şedinţă pentru repartizarea posturilor a dus la schimburi tensionate de replici între unul dintre profesorii afectaţi de situaţie şi inspectorul general adjunct. Gazeta de Sud a solicitat lămuriri despre caz. Inspectoarea Irina Broscaru a spus că ISJ Dolj va face o adresă către Ministerul Educaţiei pentru a se găsi o soluţie. Se pare că în urma „legăturii permanente” ţinute de Inspectoratul Judeţean cu reprezentanţii Ministerului, s-a luat hotărârea fragmentării orelor pe disciplinele componente ale posturilor la ultima şedinţă, cea din data de 31 august. Însă din cauza fragmentării, profesorii abia au găsit ore suficiente pentru a obţine o normă.

În loc de o singură disciplină principală, orele de la catedra de socio-umane au fost înregistrate separat, pe discipline componente. Astfel, în condiţiile în care sunt oricum puţine ore disponibile la disciplinele filosofie, psihologie, sociologie, încadrarea lor separată a făcut şi mai dificilă repartizarea. Profesorii au fost nevoiţi să ia ore şi la 4 unităţi şcolare pentru a reuşi să facă o normă, iar unele ore au rămas neocupate întrucât candidaţii se aflau în aceeaşi situaţie. Nu aveau dublă specializare. De posibile titularizări pe post nici nu se mai putea pune problema. Puţinele ore disponibile au devenit şi mai puţine şi mai disparate. Totodată, creşte riscul ca multe dintre aceste ore disparate să rămână nerepartizate.

“De ce până acum s-a putut şi acum nu?”

Am încercat să aflăm de ce a apărut această condiţie, care în anii trecuţi nu a existat. Profesorul care a contactat ziarul nostru a explicat că a predat şi în anii trecuţi la liceul din Bârca aceleaşi ore pe care de această dată nu a putut să le revendice în totalitate. „În toţi anii aceştia am predat şi ore de psihologie, sociologie etc, fiind plătit ca un profesor calificat”, a precizat cadrul didactic. „Ce s-a schimbat? De ce atunci s-a putut şi acum nu?”, a mai spus acesta. Aceleaşi lucruri am încercat şi noi să le aflăm, însă nimeni dintre cei întrebaţi nu ne-a oferit o explicaţie concretă.

Inspectorul şef adjunct Irina Broscaru ne-a spus, după a doua şedinţă, că ISJ Dolj a primit încadrările astfel de la şcoli.

Nicio explicaţie clară

Am încercat să înţelegem ce s-a întâmplat şi de la directoarea liceului din Bârca, unde a şi predat profesorul A. B. în anii trecuţi. Aceasta a spus că şcoala a completat orele tot într-o aplicaţie şi că „acum ne cere dublă specializare. Până acum a putut să ia orele domnul profesor, nu ne-am gândit că va fi vreo problemă. Domnul profesor a predat la noi ani de zile, nu ne-am gândit că nu va putea lua orele. Nici eu nu m-am lămurit, am cerut nişte clarificări. Nu ştiu dacă într-adevăr este vreo problemă la aplicaţie, dacă e din cauza acesteia, chiar nu ştiu”, a spus aceasta. Apoi ne-a transmis că va încerca să mai obţină nişte explicaţii oficiale şi va reveni cu un telefon. În cele din urmă, ne-a declarat că nu are alte informaţii.

Directoarea de la Băileşti, în „silenzio stampa”

Am contactat-o şi pe directoarea Liceului „Ştefan Anghel” din Băileşti, Mădălina Dobrogreanu. Aici, orele apăreau şi mai straniu în aplicaţie. Astfel, 4 ore de psihologie erau combinate cu filosofia, pe dublă specializare, iar alte 4 ore de psihologie erau încadrate separat. După ce ne-am prezentat şi i-am spus managerului unităţii de învăţământ subiectul pentru care am sunat-o, aceasta a tăcut, apoi ne-a închis telefonul. Nu a mai răspuns la niciunul dintre apelurile noastre ulterioare.

Din relatările profesorului care a contactat GdS, la şedinţa din 31 august a aflat că din cele 4 ore încadrate pe filosofie şi psihologie, toate ar fi fost, de fapt, de filosofie. Am încercat să reluăm legătura cu directoarea unităţii de învăţământ, dar aceasta nu a mai răspuns nici la telefon, nici la mesajul nostru.

ISJ trimite la Ordinul de ministru. În acesta nu sunt modificări faţă de anul anterior

Am întrebat şi reprezentanţii ISJ Dolj care a fost motivul apariţiei acestor condiţionări de duble specializări. Însă în răspunsul scris primit am primit doar trimiteri la un ordin al Ministerului Educaţiei pentru aprobarea centralizatorului privind disciplinele şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023.

„Condițiile de studii pentru ocuparea orelor la care se face referire în solicitare se regăsesc în Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 3656/2023. Anexăm paginile 522-540, care cuprind condițiile de studii pentru ocuparea orelor de Filosofie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie”, ne-a transmis ISJ.

Însă respectivele pagini, valabile pentru anul 2023, nu diferă cu nimic faţă de Ordinul transmis anul trecut. Aşadar, ce s-a schimbat? Nimic în metodologie.

Scurtcircuitul a apărut în aplicaţie, unde disciplina principală de încadrare a fost transformată din una singură în mai multe discipline în acest an, fără a ni se preciza de ce. De pildă, la Pleniţa, existau 4 ore încadrate pe filosofie + psihologie. Dintre acestea, trei erau de filosofie, ele fiind defalcate ulterior, la ultima şedinţă. Practic, în loc de o disciplină principală, pentru o singură oră – cea de psihologie, s-au introdus două discipline pentru post, impunându-se astfel o dublă specializare profesorilor.

Ore vacante - 22 august vs. 31 august 1 de 2

Inspectoarea de specialitate a invocat aceeaşi metodologie

Pentru că răspunsul ISJ Dolj nu ne-a edificat, am luat legătura atât cu Ministerul Educaţiei, cât şi cu inspectoarea de specialitate din judeţ, Marinela Dumitrescu.

După o discuţie de circa 10 minute, nu am reuşit să ajungem la nicio concluzie. Aceasta a spus că nu ar avea ce să mai completeze, având în vedere că ISJ Dolj ne-a transmis deja un punct de vedere. Am explicat că, în urma comparaţiei respectivului ordin cu unul din anul precedent, nu am găsit modificări. Am întrebat dacă există o modificare concretă în metodologie care a intervenit între timp. Nu ni s-a precizat nimic în acest sens. În schimb, aceasta ne-a spus că a existat, în trecut, la Craiova, o facultate cu dublă specializare, existând colegi “de-ai noştri, care au o anumită vârstă”, care au absolvit filosofie-sociologie (probabil cea din anii 1978-1994).

Şcolile, sursele originare ale problemei?

Am vrut să clarificăm însă de ce profesorii absolvenţi de filosofie nu mai pot preda discipline pe care le-au putut preda în anii trecuţi, precum sociologia sau psihologia şi de ce a fost introdusă acea condiţie restrictivă în aplicaţie.

I-am transmis acesteia că nu am găsit condiţionarea dublei specializări de tipul filosofie-sociologie sau filosofie-sociologie în aplicaţia Ministerului în alte judeţe. Drept răspuns, inspectoarea ne-a recomandat să participăm la şedinţele publice viitoare. “Dacă în componenţă sunt anumite ore care nu pot fi predate de o persoană care nu are studiile corespunzătoare, nu poate ajunge pe post. În încadrarea respectivă, directorii sunt cei care au trecut orele”, a mai spus aceasta. Cu toate acestea, în anii precedenţi, profesorii au putut preda orele de psihologie şi sociologie, întrucât disciplina principală de încadrare a fost filosofia.

Ordinele nu s-au schimbat, doar alegerea disciplinei principale de încadrare, deşi orele din încadrare erau, în unele cazuri, identice cu cele din anii anteriori. Inspectoarea de specialitate ne-a spus că postul a fost astfel scos de către şcoală. Adică o problemă mai degrabă arbitrară, care vine însă cu repercusiuni notabile. Profesorii nu vor mai găsi suficiente ore pentru a se titulariza, dacă disciplina principală de încadrare va fi la fel în anii următori. Am vrut să aflăm atunci dacă inspectoratul nu poate cere clarificări privind aceste informaţii transmise de către şcoli, având în vedere efectele pe care aceste date le au asupra repartizării posturilor. Nu ni s-a răspuns.

În ciuda discuţiei, nu am ajuns la o clarificare a motivului pentru care profesorii respectivi nu mai pot preda disciplinele respective în acest an, deşi în anii anteriori au putut.

ISJ spune că a luat legătura cu Ministerul, orele vor fi scindate

Deşi fără explicaţii concrete, Inspectoratul Şcolar Judeţean ne-a transmis totuşi că, pentru şedinţa din data de 31 august, „posturile enumerate anterior au fost scindate pe discipline, în vederea repartizării/ocupării acestora de către cadre didactice calificate în specialitatea postului/catedrei”.

“În urma ședinței de repartizare din data de 22.08.2023, s-a ținut în permanență legătura cu reprezentanții ministerului educației și s-a convenit ca, pentru ultima ședința de repartizare ( 31 august 2023) să poată fi fragmentat numărului de ore pe disciplinele componente ale posturilor în cauză, după cum urmează: 1072, 1030, 1823, 1667 ( probabil este vorba de 1776, la Liceul Fraţii Buzeşti -n.r.)”.

Ministerul Educaţiei ne-a pus “în aşteptare”

Am reuşit să luăm legătura şi cu Biroul de Presă al Ministerului Educaţiei, la care ajunsese între timp şi răspunsul transmis de ISJ Dolj către GdS. Redacţia a transmis şi o adresă oficială în urmă cu o săptămână către Minister, pentru a se cere informaţii suplimentare.

Reprezentantul Ministerului ne-a transmis că problema nu poate fi lămurită de către Biroul de Presă pentru că este nevoie de punctul de vedere al specialiştilor care se ocupă de aceste aspecte şi că vom primi, la un moment dat, un răspuns scris, cu promisiunea că acesta va fi cât mai clar cu putinţă.

Cadrele didactice, descurajate de situaţie

Situaţia nu afectează numai profesorul care a contactat GdS, ci toate cadrele didactice absolvente ale facultăţii de Filosofie care, în anii trecuţi, au putut preda orele blocate acum prin apariţia mai multor discipline în locul uneia singure ca disciplină principală de încadrare.

Am luat legătura şi cu alt profesor aflat în această situaţie. Acesta a spus că nu doreşte să comenteze situaţia, dar a confirmat că toţi profesorii au fost afectaţi de această schimbare la şedinţele din acest an.

Profesorul A. B. a declarat, în urma ultimei şedinţe de repartizare, că a rămas cu un gust amar şi că este descurajat, privind în perspectivă, pentru că nu vede cum ar mai putea obţine vreodată un post de titular în astfel de condiţii.

“Nu mi se pare normal ca dupa 10 ani la catedră, cu nota peste 7 la examenul de titularizare, să fie atât de greu să obţin niste ore la suplinire. În condiţiile date, dacă se dovedeşte că absolvenţii de filosofie nu sunt mai calificaţi să predea psihologie, sociologie sau educaţie antreprenorială, nouă o sa ne fie de-a dreptul imposibil să ne facem o normă de la anul. De titularizare nici nu se mai pune problema”.

Acesta a adăugat că “şi mai frustrant este că doamnele din comisia de repartizare, în frunte cu inspectoarea de specialitate, la întrebările insistente legate de soluţiile care ar putea exista la problema noastră, fie au ridicat din umeri şi ne-au sfătuit să ne adresam ministerului, fie ne-au propus să ne înscriem la o a doua facultate, ca să avem a doua specializare pe diplomă”.