Papa Francisc vizită discretă în Mongolia budistă

Papa Francisc a sosit în capitala Mongoliei, Ulaanbaatar, demarând efectiv cea de-a 43-a călătorie apostolică internațională care se încheie pe 4 septembrie, potrivit www.vaticannews.va.

Avionul care îl transporta pe Francisc a aterizat după un zbor de noapte de aproape 10 ore, iar papa, care are 86 de ani şi are nevoie de un scaun cu rotile, s-a odihnit în restul zilei.

Papa a fost întâmpinat pe aeroportul internațional Chinggis Khaan din Ulaanbaatar de monseniorul Fernando Duarte Barros Reis, însărcinat cu afaceri la Nunțiatura Apostolică a Mongoliei. A fost prezent ambasadorul Mongoliei la Sfântul Scaun, Davaasuren Gerelmaa. Au fost prezenți reprezentanți ai bisericii și delegații guvernamentale.

Garda de Onoare a Statului Mongol a deținut cu mândrie rangul în uniformele lor roșii, albastre și galbene și căștile de fier care amintesc de războinicii mongoli din istoria antică.

Primul său angajament este sâmbătă, când participă la o ceremonie oficială de bun venit şi se adresează liderilor guvernamentali şi diplomaţilor.

