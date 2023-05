Medic care a greșit vasectomia unui pacient, obligat să-i întrețină copilul până la 18 ani

Un medic columbian a greșit vasectomia unui pacient. Pacientul a conceput copilul la un an după operație. Acum, medicul a fost obligat de tribunal să-i întrețină copilul până la 18 ani, conform Digi24.

Diego Naranjo, medic din Medellin, Columbia, va trebui să plătească 295 de milioane de pesos (peste 65.000 de dolari) pentru întreținerea copilului unui pacient, după ce l-a asigurat pe bărbat că vasectomia pe care i-a făcut-o a fost un succes și că nu mai trebuie să folosească alte mijloace de contracepție.

Dar bărbatul și-a lăsat soția însărcinată și au ajuns să aibă un copil pe care nu și-l doreau. Testele ulterioare au arătat că vasectomia nu reușise. Părinții copilului l-au dat în judecată pe medic, spunând că greșeala lui a avut grave implicații financiare și emoționale.

Medicul trebuie să întrețină copilul până la 18 ani

Un judecător a decis acum că medicul trebuie să întrețină copilul până la împlinirea vârstei de 18 ani.

„În urma intervenției, pacientului nu i s-a recomandat să utilizeze metode contraceptive pentru a evita riscul de sarcină”, se arată în decizia instanței.

„Părinții nu își doreau mai mulți copii, pentru că veniturile familiei sunt limitate din cauza problemelor de sănătate pe care le are tatăl.” Tatăl copilului are o afecțiune care îi limitează capacitatea de muncă. El suferă de „pierderea severă a auzului bilateral”. Are amețeli frecvente și trebuie să poarte un aparat auditiv.

Din cauza acestei probleme de sănătate nu a mai putut să-și găsească un loc de muncă, așa că judecătorul a decis că medicul trebuie tras la răspundere, fiind de fapt responsabil pentru conceperea bebelușului.

Potrivit hotărâri judecătorești, dr. Diego Naranjo va trebui să plătească familiei pacientului 80 de salarii minime, sau 92 de milioane de pesos (20.300 dolari) daune morale, 60 de milioane de pesos (13.200 dolari) taxe legale și 143 de milioane de pesos (31.500 dolari) pentru întreținerea copilului.

Vasectomia greșită a fost făcută în 2012, iar copilul pacientului, o fată, s-a născut în anul următor. În prezent are zece ani. Nu se știe de ce părinții s-au adresat atât de târziu instanței.

