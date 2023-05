Casele de marcat self-service cer bacşiş în magazinele din SUA

Tot mai multe case de tip self-service din unele aeroporturi, brutării, cafenele și stadioane din SUA au început să ceară bacşiş clienţilor. Asta în ciuda faptului că cumpărătorii nu interacţionează aproape deloc cu un angajat.

Americanii, care se confruntă deja cu o strângere a conturilor bancare din cauza inflației, se lovesc de o presiune şi mai mare, deoarece companiile introduc noi funcții de bacșiș la casele self-checkout.

Companiile, inclusiv aeroporturi, brutării, cafenele și stadioane sportive, au introdus acum opțiunea de bacșiș la casele self-service. Clienții pot lăsa bacşiş chiar şi 20% din bonul respectiv, în ciuda faptului că se confruntă cu o interacțiune minimă sau deloc cu vreun angajat, potrivit unui raport recent al The Wall Street Journal, citat de Fox Business.

Clienții spun că se simt obligați să lase un bacșiș şi consideră noua funcţie un „şantaj emoţional”. Ei şi întreabă cui îi este destinat bacşişul.

William Michael Lynn, profesor de comportament al consumatorului și cultură a bacșișului la Nolan School of Hotel Administration de la Universitatea Cornell, a declarat pentru The Wall Street Journa că întreprinderile „profită de o oportunitate” și „cine nu ar dori să obțină bani în plus la un cost foarte mic dacă ar putea?”.

Citeşte şi: Cresc amenzile pentru cei care plimbă câini periculoşi fără lesă şi botniţă