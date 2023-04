Premieră la Colegiul „Elena Cuza”: Elevii au obţinut 7 premii la Olimpiada de Germană

Premieră pentru Colegiul Naţional „Elena Cuza” anul acesta. Elevii de la specializarea Ştiinţele Naturii – bilingv germană au obţinut şapte premii la Olimpiada Naţională de Limba Germană.

Olimpicii spun că la această competiţie punctele forte au fost creativitatea şi munca în echipă, dar şi că diferenţa a fost făcută şi de cunoştinţele de gramatică şi de pronunţie.

Olimpiada s-a desfăşurat la Bistriţa

Olimpiada Naţională de Limba Germană este diferită de alte olimpiade, aşa îşi încep discursul elevii care au învăţat limba lui Goethe şi care fac şi performanţă. Competiţia constă într-o probă scrisă şi o probă proiect la care elevii lucrează în echipă şi pun în scenă o piesă de teatru pe care o fac după o maximă dată. Se pune accent pe creativitate dar şi pe cunoştinţele tehnice.

Anul acesta, multe din premiile de la Olimpiada Naţională de Limba Germană care s-a desfăşurat în perioada 17-23 aprilie la Bistriţa au ajuns la Craiova, la elevii de la Colegiul Naţional „Elena Cuza”. Cinci elevi, pasionaţi de studiul limbii germane, au adus şapte premii.



Este o premieră pentru colegiul din Craiova

Directorul colegiului spune că este o chiar o premieră pentru colegiu, ca elevii să aducă atâtea premii de la o singură competiţie.

„Premieră la Colegiul Naţinal „Elena Cuza”. Elevii noştri au revenit de la Olimpiada Naţională de Germană cu şapte premii, respectiv cu trei premii I, două premii II, un premiu III şi o menţiune. La acest rezultat a contribuit şi faptul că am transformat clasa de Filologie- bilingv germană în clasă de Ştiinţele Naturii- bilingv germană şi a crescut media de admitere a elevilor. Şi nu este singura performanţă remarcabilă. Anul trecut, toţi elevii de la clasa de bilingv germană, care s-au înscris la examenul pentru nivel C1, cel mai înalt nivel pe care îl poate obţine un vorbitor de germană care nu este nativ, au reuşit să promoveze. O contribuţie majoră în acest sens au avut-o cadrele didactice care predau limba germană şi care au foarte multă experienţă. Doamna profesor Camelia Cristea este chiar membru în comisia naţională”, a precizat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Cine sunt olimpicii

Performanţa de la Olimpiada Naţională de Limba Germană a fost obţinută de elevi din clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a. Astfel, premiul I a fost obţinut de Diana Maria Cotora clasa a XII-a, Ana- Maria- Antonia Florea clasa a IX-a şi de Alessia – Lorena Nicolaie clasa a X-a, care a obţinut şi Premiul al II-lea la proba proiect. Tot Premiul al II-lea dar la proba individuală a obţinut şi elevul Mario- Vlad Şerban, clasa a X-a, care a obţinut şi menţiune pentru proba proiect.

Premiul al III-lea a fost obţinut de eleva Alexa- Andreea Gheorghe clasa a X-a la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Eleva de clasa a XII-a a fost coordonată de profesorul Catrina Alămiţă- Lisset, iar ceilalţi elevi au fost pregătiţi de profesorul Camelia- Ecaterina Cristea.

Experienţe noi

Eleva de clasa a IX-a care a făcut performanţă la această olimpiadă, Antonia Florea, obţinând Premiul I spune că germana este a doua limbă străină pe care a studiat-o dar că un rol important în acumularea cunoştinţelor îl are profesorul. „Studiez limba germană încă din gimnaziu, sunt acum şi pe un profil biligv-germană. Mi-a plăcut foarte mult limba germană, cu toate că am studiat şi limba engleză. Germana este cea de a doua limbă străină pe care o învăţ şi mi-a plăcut, în ciuda a ceea ce spune foarte multă lume. Îmi plac foarte mult gramatica şi pronunţia. Personal nu mi se pare a fi o limbă dificil de învăţat. Contează foarte mult profesorul”, a spus olimpica Antonia Florea.



Olimpiada a reprezentat pentru participanţi o experienţă inedită.

„Olimpiada Naţională de Limba Germană a fost o experienţă unică pentru mine şi chiar sunt recunoscătoare că am ajuns acolo. Mi s-a părut foarte interesant conceptul acestei olimpiade, pentru că este diferită de orice altă olimpiadă, pentru că se pune accent pe munca în echipă. Deşi nu am obţinut nici un premiu la această parte, sunt foarte recunoascătoare pentru că simt că mi-am îmbunătăţit aceste calităţi de muncă în echipă, de a comunica, de a lucra cu ceilalţi. Sunt foarte bucuroasă. Am obţinut locul III pe proba individuală şi pentru mine a fost un progres foarte mare. Am obţinut şi un rezultat chiar mai bun decât la proba judeţeană şi sunt foarte fericită că am evoluat”, a spus olimpica, Alexa Gheorghe.

„Au fost foarte multe sentimente în acelaşi timp”

Pentru Diana Cotora, elevă în clasa a XII-a, olimpiada a fost un moment care i-a adus foarte multe emoţii.



„A fost foarte greu, foarte stresant. A trebuit să lucrăm în continuu ore întregi pentru a pune în scenă toată piesa de teatru, pentru a face recuzita, pentru a face rolurile, pentru a face replicile. A contat gramatica la replici. A trebuit să fim foarte atenţi la toate detaliile. A meritat munca. Mă bucur foarte mult că am reuşit să ajung la acest nivel. Nu mă aşteptam la acest rezultat. Chiar am plâns când am văzut că am luat Premiul I. Am crezut iniţial că noi ca echipă nu ne-am clasat. Au fost foarte multe sentimente în acelaşi timp şi foarte multă bucurie şi mult stres”, a spus Diana Cotora.

Au obţinut şi câte două premii



Elevii Alessia Nicolae şi Vlad Şerban au revenit cu câte două premii în portofoliu. Pentru Alessia nu este prima participare la această olimpiadă şi are planuri şi pentru ediţiile viitoare.



„A fost într-adevăr o experienţă inedită. Nu este prima oară când particip la această olimpiadă. Am avut ocazia să particip şi anul trecut la Olimpiada Naţională de Limba Modernă şi să obţin locul III la proiect. De data aceasta am obţinut locul I la proba individuală şi locul II la proiect. Sunt foarte recunoascătoare că am întâlnit o grămadă de oameni frumoşi şi că am reuşit să lucrăm şi să ducem la sfârşit această olimpiadă.

În spatele acestei performanţe stau multe ore de lucru alături de doamna profesor Camelia Cristea. Rezultatul este important, dar experienţa în sine este cea care contează. Creativitatea a fost importantă atât la prima probă cât şi la cea de a doua. Anul acesta am învăţat să fiu mai sigură pe mine, să lucrez mai bine în echipă cu oameni diferiţi, din judeţe diferite, cu personalităţi diferite şi să ne înţelegem şi să ajungem la un punct comun. Urmează probabil o altă participare la această olimpiadă şi multe alte experienţe noi”, a spus olimpica.

Pentru elevul Vlad Şerban este prima calificare la Olimpiada Naţională de Limba Germană.

„Cred că ar trebui să încerce cât mai mulţi să participe la această olimpiadă. Limba germană mi se pare a fi foarte frumoasă, foarte interesantă şi chiar foarte logică la gramatică. Multă lume crede că e o limbă grea dar mie mi se pare foarte frumoasă. E nevoie de multă muncă şi talent”, a spus elevul Vlad Şerban.

„Misunea unui profesor este de a găsi diamantul”



Profersorul Cristea Mihaela spune că pentru a face performanţă la germană, un elev are nevoie de foarte mult talent.

” Pentru a face performanţă este nevoie de foarte mult talent, de foarte multă muncă şi de implicare din partea lor. Eu am crezut dintotdeauna că în fiecare copil există un diamant neşlefuit.

Misiunea unui profesor este de a găsi acel diamant şi de a-l aduce la lumina pe care o are de la natură. La germană se pune accent pe creativitate. Şi ei deşi sunt la profil real sunt creativi. Asta mi se pare ceva interesant. Mai trebuie să aibă perseverenţă, trebuie să fie nişte copii ambiţioşi. Trebuie să le placă foarte mult să lucreze”, a spus antrenorul olimpicilor.

„A fost acolo o mare de emoţie”

Profesorul Catrina Alămiţă -Lisset a reuşit să găsească diamantul pentru germană la eleva Diana Cotora. Dascălul spune că pentru reuşită este importantă relaţia profesor-elev. Apropiată de elevi, Catrina Alămiţă a trăit cu fiecare participant emoţia olimpiadei.



„A fost o experienţă de neuitat atât pentru mine, cât şi pentru ei. Eu am însoţit tot lotul din Dolj. Am fost alături de ei şi am văzut fiecare emoţie, fiecare lacrimă şi momentul în care au primit rezultatele a fost unul demn de o poveste. Efectiv, savuram fiecare moment. Şi fiecare elev când îşi auzea numele era acolo o mare de fericire, de bucurie, de emoţie. Unul dintre cele mai importante aspecte pentru reuşită este relaţia dintre profesor-elev.

Trebuie să ne amintim faptul că profesorul are multiple roluri printre care cel de actor, de manager al clasei şi totodată, trebuie să nu uităm că suntem într-o nouă eră în care trebuie să ne apropiem să devenim prieteni, şi printre colaborare între elev şi profesor putem ajunge la rezultate foarte bune, fără să simţim presiune. Este important ca elevii să participe la olimpiadă şi dacă nu obţin rezultate. Experienţa pe care o acumulează şi tot ce se întâmplă în cadrul olimpiadei cred că este cel mai important lucru”, a spus profesorul Catrina- Alămiţă Lisset.

