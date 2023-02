Procentul copiilor care merg la grădiniţă în România a scăzut şi este mult sub media europeană. World Vision România şi Fundaţia OMV Petrom lansează cel mai amplu proiect dedicat preşcolarilor din ţara noastră, cu 60.000 de copii şi 10.000 de părinţi incluşi.

România se numără printre țările UE unde rata de participare la educația timpurie a scăzut comparativ cu 2011. În plus, rata de înscriere între vârsta de 3 ani și vârsta de începere a învățământului obligatoriu este printre cele mai scăzute din Europa, semnificativ mai redusă decât media europeană, potrivit datelor Comisiei Europene.

Fundaţia World Vision România şi Fundaţia OMV Petrom lansează proiectul “Start în educaţie”, cel mai amplu proiect dedicat preşcolarilor din România, care va cuprinde peste peste 60.000 de copii şi 10.000 de părinţi din 500 de comunităţi defavorizate. Valoarea totală a proiectului este de peste 2,7 milioane de euro.

Lipsa banilor

O analiză preliminară realizată la nivelul beneficiarilor proiectului „Start în educație” arată că, deși majoritatea părinţilor consideră că a merge la grădiniţă este important, unu din cinci părinţi cred că cei mici pot avea un parcurs educaţional bun şi fără să frecventeze grădiniţa.

În plus, o treime dintre părinţi spun că principala provocare pe care o întâmpină în ceea ce priveşte frecventarea grădiniţei este lipsa banilor pentru cheltuieli (haine, masă, ghiozdan). În ceea ce priveşte materialele specifice activităţilor pentru grădiniţă, 20% dintre copii primesc o carte de colorat sau creioane colorate o dată pe an sau chiar deloc, iar 25% dintre copiii de gradiniţă primesc de o jucărie nouă, în cel mai bun caz, o dată pe an, unii dintre ei chiar deloc.

Legat de implicarea părinţilor în activităţile cu copiii, 36 % dintre aceştia desfăşoară rar sau doar uneori activităţi de tipul colorat, citit poveşti, jocuri educative sau alte activităţi specifice.

Copiii de grădiniţă din mediul rural muncessc în gospodării

Conform datelor World Vision România, situația copiilor de vârstă preșcolară este extrem de gravă, mai ales în mediul rural, acolo unde copiii cu vârsta de grădiniță muncesc în gospodărie în medie 1 h și 20 minute (îngrijesc animale şi au alte responsabilităţi în casă). Din analizele realizate de World Vision România, majoritatea copiilor de vârstă preșcolară din mediul rural au acces la materiale educaționale doar dacă frecventează grădinița sau le folosesc pe ale fraților mai mari care merg la școală.

Potrivit unui raport publicat recent de Fundaţia OMV Petrom, 95% dintre cadrele didactice susțin că există decalaje de dezvoltare între copiii care încep grădinița la 3 ani și cei care sunt înscriși mai târziu. În plus, educatorii susțin în procent de 100% că implicarea părinților în dezvoltarea copilului este esenţială. Cu toate acestea, realitatea din teren arată astfel: doar 54% dintre directori spun că procentul copiilor înscriși la grădiniță este de peste 90% în localitatea lor. În același timp, doar 68% dintre educatori spun că peste 90% dintre copiii înscriși frecventează grădinița de cel puțin 4 ori pe săptămână.

“Start în educaţie” – cel mai amplu proiect pentru preşcolari din România

Pornind de la această realitate şi de la importanţa de necontestat a participării la o educaţie timpurie de calitate pentru dezvoltarea copilului, Fundaţia World Vision România şi Fundaţia OMV Petrom lansează cel mai mare proiect de educație timpurie din România – “Start în educaţie”. Proiectul vine în sprijinul a 60.000 copii cu vârste între 3-6 ani și 10.000 de părinți, selectați din 500 de comunități defavorizate, cu accent pe regiunile: Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Muntenia, Nord Est, Nord Vest.

Ghiozdănel cu viitor

Copiii din comunităţile vulnerabile selectate în program vor primi câte un “Ghiozdănel cu viitor” – un pachet cu resurse educaționale realizat cu ajutorul experților în educație. “Ghiozdănel cu viitor” îi va ajuta pe copii să învețe, să-și exprime talentele și să înțeleagă lumea, pentru a fi mai bine pregătiți de intrarea la școală. Toate produsele din ghiozdan răspund nevoilor de dezvoltare ale copiilor preșcolari: rechizite, carte și caiet de lucru, materiale educative STEAM (Stiinta, Tehnologie, Inginerie, Arta si Matematica), jocuri pentru dezvoltarea motricității și produse de igienă personală. Părinții vor putea găsi idei de activităţi şi sfaturi pentru utilizarea acestora pe canalul dedicat Youtube Start în Educație.

Tot în cadrul proiectului, 10.000 de părinți de copii preșcolari vor participa la programul Școala părinților –ateliere de educație parentală, unde vor primi suport și îndrumări valoroase de la experți.