România, între primele 30 de ţări în Clasamentul Fericirii

România a urcat pe locul 28 din 146 în lume în clasamentul mondial. Suntem încă departe de campionii finlandezi, dar am întrecut maghiarii, spaniolii, italienii şi japonezii. După o pandemie şi un război la graniţă, am învăţat, se pare, să ne bucurăm si de lucrurile mici, informează Observatornews.

Cele mai mari creşteri de bunăstare le au anul acesta țări din Balcani: Serbia, Bulgaria şi România. Noi am urcat în topul fericirii 58 de locuri în ultimii opt ani. Eram mai triști acum doi ani, pe locul 46, şi mult mai rău în 2013 – locul 90 in clasamentul mondial. Acum, pe primul loc sunt finlandezii, al cincilea an la rând. Danemarca rămâne pe locul doi, iar Islanda este pe ultima treapta a podiumului, în urcare. Urmează Elveţia şi Olanda. La polul opus sunt locuitorii din Afganistan şi Liban.

Clasamentul fericirii ia în calcul produsul intern brut pe cap de locuitor, speranţa de viaţă, ajutoarele sociale, libertatea şi corupţia.

Pentru şapte din zece angajați români, fericirea este sinonimă cu împlinirea profesională. Cei cu mai multă experienţă ne sfătuiesc să avem, însă, alte ţeluri.

„Fericirea înseamnă împacarea cu tine însuţi, încercarea de a fi din ce în ce mai bun. Poate în tinerețe am avut și alte valori, dar niciodată banii. Placerea de a învăța, de a ști, de a cunoaște“, a declarat un pensionar.

În raportul mondial al fericirii, nemţii şi americanii sunt imediat sub americanii de pe locul 16, iar englezii rămân pe 17. Rusia scade în clasament până pe locul 80.