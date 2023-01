Aurul a ajuns la un nou maxim istoric

Prețul aurului a înregistrat marți dimineață un maxim al ultimelor șase luni, iar analiștii cred că prețurile vor mai urca în 2023, scrie CNBC.

Aurul spot a atins un vârf de puțin sub 1.850 de dolari pe uncie în primele ore, înainte de a se relaxa și de a se tranzacționa în jurul valorii de 1.834 de dolari pe uncie la sfârșitul dimineții în Europa. Contractele futures pe aur din SUA au crescut cu 0,72% la 1.839,40 dolari până la ora 6 a.m. ET.

Prețul aurului a avut o tendință de creștere de la începutul lunii noiembrie, pe măsură ce turbulențele de pe piață, creșterea așteptărilor de recesiune și mai multe achiziții de aur din partea băncilor centrale au susținut cererea, conform stiripesurse.ro.

„În general, ne așteptăm la un preț prietenos pentru 2023, susținut de riscurile de recesiune și de evaluare a pieței bursiere – un eventual vârf al ratelor băncilor centrale, combinat cu perspectiva unui dolar mai slab și a faptului că inflația nu va reveni la nivelul așteptat de sub 3% până la sfârșitul anului – toate acestea adăugând susținere”, a declarat Ole Hansen, șeful departamentului de strategie pentru mărfuri de la Saxo Bank.

„În plus, de-dollarizarea observată la mai multe bănci centrale anul trecut, când s-a cumpărat o cantitate record de aur, pare să continue.”

Privind în viitor, Hansen a sugerat că evenimentele cheie pentru prețul aurului vor fi minutele de miercuri de la ultima ședință a Rezervei Federale americane și raportul de vineri privind locurile de muncă din SUA.

O mare parte din perspectivele din 2023 pentru piețele globale depind de traiectoria politicii monetare, pe măsură ce băncile centrale reduc creșterea agresivă a ratelor dobânzilor din ultimul an, pe fondul încetinirii creșterii economice și al posibilei recesiuni.

Totuși, economiștii sunt împărțiți cu privire la faptul dacă acest lucru va culmina cu reduceri de rate până la sfârșitul anului, deoarece se așteaptă ca inflația să rămână cu mult peste intervalul țintă în majoritatea economiilor majore.

Eric Strand, managerul fondului AuAg ESG Gold Mining ETF, a declarat luna trecută că anul 2023 va aduce un nou maxim istoric pentru aur și începutul unei creșteri, prețul depășind 2.100 de dolari pe uncie.

„Băncile centrale, ca grup, au continuat, de la marea criză financiară, să adauge din ce în ce mai mult aur în rezervele lor, un nou record fiind stabilit pentru [al treilea trimestru din] 2022″, a spus Strand. „Credem că aurul va încheia anul 2023 cu cel puțin 20% mai sus.”

Posibilitatea creșterii este confirmată și de Juerg Kiener, director general și director de investiții la Swiss Asia Capital, care a declarat luna trecută pentru CNBC că actualele condiții de piață le reflectă pe cele din 2001 și 2008.

„În 2001, piața nu s-a mișcat doar cu 20 sau 30%, s-a mișcat mult, la fel și în 2008, când am avut de fapt o scădere a vânzărilor pe piață și revenirea stimulentelor, iar aurul a trecut de la 600 de dolari la 1.800 de dolari în scurt timp, așa că eu cred că avem șanse foarte mari să asistăm la o mișcare majoră”, a declarat Kiener la emisiunea „Street Signs Asia” de la CNBC, la sfârșitul lunii decembrie. „Nu va fi doar de 10 sau 20%, cred că va fi o mișcare care va atinge cu adevărat noi maxime.”