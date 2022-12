Poşta Română va continua investiţiile la Centrul Regional Craiova

Directorul general al companiei Poşta Română, Valentin Ştefan, a vizitat, ieri, Centrul Regional de Tranzit Craiova unde s-au făcut investiţii în acest an şi a anunţat că şi în 2023 se vor face investiţii pentru modernizare şi renovare.



„Am vizitat Centrul de Tranzit. Ce să vă spun eu, în Poşta Română cel mai uşor lucru este să începi lucrurile şi cel mai greu este să le finalizezi. Îmi doresc să facem cât mai puţine lucruri, dar să le facem bine şi să le terminăm. Am început această investiţie la începutul anului, a mers mai bine şi şase luni mai târziu am finalizat-o. Este prima jumătate a investiţiei. Urmează să facem cea de a doua jumătate a investiţiei anul viitor. Este vorba de modernizarea Centrului de Tranzit, de renovarea lui, crearea unor condiţii de lucru mai bune. Este o altă atmosferă. Când am fost acum şase luni era destul de dezolant. Acum este un spaţiu modern, unde este cald, nu mai bate vântul”, a spus directorul general al Poştei Române, Valentin Ştefan.

Au acordat cadouri soldaților

Ştefan a fost şi într-o vizită de lucru pentru a oferi cadouri soldaţilor polonezi care se află la Batalionul 26 Infanterie ”Neagoe Basarab”. El a spus că uneori şi el se simte ca un soldat, fiind departe de casă şi de familie.



„Am revenit la Craiova după şase luni. Între timp am mai fost şi la Râmnicu- Vâcea şi la Târgu-Jiu. Oarecum nu m-am rupt de sucursale, doar că aici, la Craiova, am venit ca urmare a invitaţiei unui partener special pentru Poşta Română. E vorba de Armată. Azi(ieri – n.r.) am fost aici să oferim cadouri militarilor din Polonia, staţionaţi la Batalionul 26 Infanterie ”Neagoe Basarab”. Am pus la dispoziție cărțile postale pe care le trimitem oriunde, că e vorba de America sau Polonia. De multe ori mă simt ca un soldat departe de familie, departe de casă”, a spus directorul companiei Poşta Română.

Venituri mai mari şi un nou Contract de Muncă pentru angajaţii Poştei



Valentin Ştefan a precizat că au crescut veniturile angajaţilor şi că vor creşte şi din ianuarie 2023.



„Toată lumea a muncit mult, dar am reuşit să culegem şi rezultatele. Am reuşit să creştem veniturile angajaţilor semnificativ, dar nu se simte încă. Lumea trebuie să înţeleagă că atât angajaţii, cât şi dumneavoastră care sunteţi clienţi aveţi un cuvânt de spus fiind acţionarii Poştei, compania a fost destul de jos. Şi preluând compania de la un nivel jos, toate aceste investiţii şi măriri de salarii sau de venituri nu s-au simţit semnificativ în tot ce înseamnă angajatul Poştei. Am făcut un calcul şi cu măririle de la sfârşitul anului trecut, măririle de anul acesta, plus ce urmează în ianuarie există o creştere de 950 de lei pe angajat în categoria venituri”, a spus directorul companiei.



La nivelul companiei s-a negociat şi un nou Contract Colectiv de Muncă.



„Pe de altă parte, ne mândrim cu noul Contract Colectiv de Muncă, nu neapărat că am fi reuşit să rezolvăm toate problemele din el, dar cel puţin am reuşit să-i dăm o lumină şi să schimbăm anumite aspecte care ne ajută foarte mult. Punem accent pe ce înseamnă atragerea forţei de muncă în cadrul companiei. Pornim de la a le plăti şcoala de şoferi până la lucruri de substanţă, prin acordarea sau mutarea resurselor către noii angajaţi. Urmărim creşterea veniturilor celor care intră în companie”, a mai spus managerul Poştei.



De asemenea, directorul Valentin Ştefan a spus că anul acesta a acordat celor 22.800 de angajaţi primă de Crăciun 300 de lei, bani care au fost oferiţi şi pentru fiecare copil al familiei, beneficiind de aceste prime 8.000 de copii. Anul viitor, tot pentru a îmbunăţi condiţiile de muncă se vor cumpăra, în funcţie de zona în care acţionează, maşini, ATV-uri sau biciclete.

A venit însoţit de cele două fiice

Valentin Ştefan le-a avut alături de el şi pe cele două fiice ale sale, Margarata şi Evelina. El a spus că fiicele lui trăiesc în America, dar au venit în ţară pentru a petrece Crăciunul împreună. El a explicat că cele două micuţe, de 4, repectiv 6 ani, l-au însoţit şi la muncă pentru că le-a promis că, atât timp cât vor sta în România, vor sta împreună non- stop.



„Fetele mele stau în America. Au plecat în toamnă. Cum munca la companie e foarte intensă, au decis să stea o perioadă acolo. S-au întors aseară. O să stea puţin, doar de Crăciun. Şi le-am spus că săptămâna aceasta, în cele 10 zile pe care le petrec aici în ţară, o să petrecem împreună non-stop. Aşa că le iau după mine non-stop pe unde mă duc”, a spus Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.

În cele din urmă, din cauza oboselii una dintre fete a adormit pe scaun, la conferinţă.