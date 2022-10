Prognoza meteo pentru decembrie, ianuarie și februarie

Prognoza meteo pentru lunile din această iarnă a fost estimată de Administrația Națională de Meteorologie.

Mirela Polifronie, meteorolog al ANM, a povestit, pentru dcnews, despre cum va fi vremea în iarna 2022-2023. „Chiar dacă estimările arată că lunile de iarnă ar fi ceva mai calde, nu înseamnă că nu vom avea zile în care temperaturile, atât cele minime, cât și cele maxime, vor coborî sub zero grade. În România, în decembrie, ianuarie, februarie, temperaturile maxime coboară sub zero grade pe parcursul zilei. Cele medii pentru perioada de iarnă ar fi cuprinse între -3 și 4 grade. Estimarile arată că în această iarnă vor fi ceva mai ridicate”, a spus Mirela Polifronie, meteorolog ANM, în cadrul unui interviu acordat DCNews.

Anul agricol 2021-2022, unul dintre cei mai secetoși din istorie

Gabriela Băncilă spune că anul agricol 2021-2022 a fost unul dintre cei mai secetoși din istorie. Aceasta a vorbit și despre lipsa precipitațiilor din vara acestui an și efectele asupra culturilor agricole. „A fost o vară destul de caldă, cu valori de căldură chiar intense. Mai ales la sfârșitul lunii iunie și în luna iulie. Valuri de căldură ce au determinat înregistrarea unor temperaturi comparabile cu cele mai ridicate și peste cele mai ridicate valori înregistrate de-al lungul timpului în special pentru regiunile din partea de vest și nord-vest a țării.

Acest lucru, spus mai concret, înseamnă că în perioadele respective de valabilitate a codului roșu, pentru regiunile respective, s-au înregistrat recorduri absolute. Cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată de când se fac înregistrări pentru respectivele stații meteorologice. Există stații cu un regim de observații care depășește 100 de ani. Totodată, stații care au un număr de ani de observații de sub 100 de ani. Dar, oricum, ne raportăm la o perioadă de peste 60 de ani de măsurători meteorologice în respectivele amplasamente“, a spus Gabriela Băncilă.

