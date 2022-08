Celebrul astrolog Minerva s-a angajat la… Banca Națională

Celebrul astrolog Minerva, în vârstă de 64 de ani, spune că în prezent lucrează la Banca Națională, pe un post de execuție. Informația a fost confirmată pentru HotNews.ro de către oficiali ai BNR, care au precizat că astrologul lucrează la departamentul de mentenanță al Băncii Naționale.

„La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani”, a declarat Minerva în podcastul lui Damian Drăghici la care a fost invitată.

Minerva este un celebru astrolog, al cărei nume real este Gabriela Dima. S-a născut în județul Hunedoara și are vârsta de 64 de ani.

Potrivit presei tabloide, este absolventă de Drept, Actorie și Psihologie.