Corina Creţu: România este foarte întârziată în ceea ce priveşte accesarea fondurilor UE

Europarlamentarul Corina Creţu, fost comisar european, afirmă că România este „foarte întârziată” în ceea ce priveşte accesarea de fonduri europene, scrie news.ro. Ea a dat exemplul altor state precum Spania şi Franţa, care au atras deja miliarde de euro atât din PNRR, cât şi din exerciţiul financiar 2021-2027.

„Acest Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă reprezintă, cumva, o şansă istorică. El vine în plus faţă de alocaţiile pe care România oricum le avea ca membră a Uniunii Europene. Acestea sunt de peste 30 de miliarde de euro. Cu ambele programe, România este foarte întârziată, inclusiv în ceea ce priveşte absorbţia 2014-2020. Deci avem 29 de miliarde de euro PNRR, avem o alocaţie de peste 30 de miliarde de euro pentru 2021-2027 (…). Dar încă România nu a început să implementeze 2021-2027, nu are încheiate acordurile de parteneriat.

Acum cu România domnului Boloş poate că se va accelera, pentru că suntem foarte întârziaţi. Spania şi Franţa au atras deja miliarde de euro atât din PNRR cât şi din 2021-2027, au încheiat primele jaloane. În schimb, România va trimite prima cerere de plată de-abia în luna mai”. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Corina Creţu duminică, în emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima Tv.

Fostul comisar spune că în perioada în care deţinea această funcţie a constatat „lipsa proiectelor mature” dezvoltate de România. Ea s-a arătat convinsă că România se confruntă şi în prezent cu această problem. Corina Crețu a vorbit în acest context despre „ideea de a face întotdeauna proiecte mici, doar pentru a mulţumi toţi primarii, fără o viziune de dezvoltare de ansamblu pentru România”.

„Nici acum nu e depusă cerere de finanţare pentru niciuna din autostrăzi“

„În 2019, când am plecat eu din funcţia de comisar, aprobasem toate proiectele pe care România le depusese. Am aşteptat proiectele spitalelor regionale, au fost depuse după ce am plecat eu. Nici acum nu e depusă cerere de finanţare pentru niciuna din autostrăzi, autostrada Moldova sau Unirii, este vorba de Târgu Mureş-Iaşi – Ungheni. Deci nu sunt depuse cereri de finanţare. E adevărat că am înţeles că se lucrează şi după aceea urmează să fie depuse cererile. În mod normal, se face invers. Întâi se cere acordul – am avut un caz din acesta pe tronsonul Sibiu-Piteşti unde Comisia nu a aprobat studiul de mediu şi pe acel tronson nu a putut lua bani europeni. Deci s-a finanţat din bugetul naţional pentru că acel tronson nu a fost finanţat. Practic, România nu a fost pregătită să absoarbă atât de mulţi bani europeni ca alte ţări”, a adăugat Corina Creţu.

Ea consideră „absolut vital” având în vedere condiţiile actuale, situaţia geo-politică, ca România să îndeplinească angajamentele asumate pentru a accesa fonduri europene.

„Aşa era şi cu programele operaţionale, tot timpul spuneau: Comisia ne cere, Comisia ne cere. Comisia cere să îndeplineşti ceea ce tu însuţi te-ai angajat să faci. Deci România are planificată îndeplinirea a peste 200 de investiţii, 215 reforme şi nu s-a realizat până acuma niciun jalon de PNRR”, a mai spus Creţu.

Ea a explicat că pre-finanţarea de 3,7 miliarde de euro primită de România este ceva ce „se dă automat pentru a ajuta statele membre să pornească lucrările, după care vor veni controalele”.

Citește și: Luna mai, cea mai instabilă din această primăvară.