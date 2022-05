Un chinez convins că are COVID s-a închis zece ore în mașină

Un bărbat din Beijing, convins că are COVID, s-a izolat în propria mașină timp de zece ore, într-o unitate de carantină improvizată, informează Antena3.

Bărbatul, care avusese decoratori în casă, a fost informat că măcar unul dintre ei a fost testat pozitiv pentru coronavirus.

Auzind asta, a ieșit afară, s-a urcat în mașina lui și a rămas în ea până la ora 22.00 în acea seară. Nici măcar nu s-a obosit să facă un test.

”Știam că șansele de a fi infectat sunt foarte mari, așa că am încercat să evit contactul cu oricine”, a explicat ulterior bărbatul precaut.

”Imediat după ce am aflat despre asta, am rămas în mașina mea fără să deschid măcar geamul. Am făcut-o pentru sănătatea publică”.

Cazul bărbatului, dat ca exemplu de responsabilitate

În ciuda faptului că izolarea sa a fost cel puțin inițial autoimpusă, fotografiile făcute la fața locului arată că mașina lui a fost închisă din exterior cu o notificare oficială de carantină COVID-19. El nu a spus cine a pus banda în jurul vehiculului, dat fiind că era blocat înăuntru.

Pe la ora 17 i s-a făcut foame și a făcut o comandă la KFC, dar nici atunci nu a ieșit din mașină.

„A fost o livrare fără contact”, a spus el, potrivit The Sun.

„Curierul mi-a pus mâncarea lângă mașină și m-am dus să o iau după ce a plecat”.

Agenția de stat China News Service a raportat despre situația bizară a bărbatului într-un efort aparent de a-i mobiliza pe alți rezidenți din Beijing să ia măsuri similare în cazul în care ar fi expuși la COVID-19.

Marile orașe ale Chinei au fost forțate să adopte măsurile stricte de izolare, cetățenii din Shanghai au fost închişi în propriile case în încercarea de a limita potențialele cazuri pozitive.

Cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai sunt blocați de săptămâni din cauza creșterii numărului de cazuri de COVID, deși în acest weekend unele restricții au fost în cele din urmă slăbite, după două zile consecutive de zero cazuri în afara zonelor de carantină.