O tânără mămică se luptă cu cancerul. Să o ajutăm să îşi vadă fetiţa mare!

O tânără mămică din Craiova, Denisa Maria Flita, dă cea mai grea luptă din viaţa ei. Întregul univers i-a fost întunecat de o boală cumplită, exact într-o perioadă în care trebuia să fie cea mai fericită.

Chiar dacă are doar 30 de ani, tânăra s-a văzut pusă în situaţia în care trebuie să ţină piept cancerului şi să fie şi o mamă cât poate de bună pentru fetiţa ei de doar cinci luni. Povestea Denisei te cutremură şi îţi arată cum o boală te poate doborî fără niciun semn prealabil. Tânăra şi soţul ei au muncit o bună perioadă de timp în străinătate. Aveau un venit bun şi o viaţă decentă.

„Nu am avut nimic până la şapte luni de sarcină“

Însă, pandemia i-a făcut să se întoarcă acasă şi au decis că este timpul să facă un copil. Totul a mers perfect, până în luna a şasea de sarcină a Denisei.

„Am avut o viaţă absolut normală. O lungă perioadă am fost plecată, alături de soţ, în străinătate. Munceam acolo, era totul bine. Pandemia ne-a împiedicat să mai plecăm. Am rămas în Craiova şi apoi am rămas însărcinată. A fost totul perfect, nu am avut nimic până la şapte luni de sarcină, când mi-a ieşit un nodul pe sân. M-am gândit că poate este de la lapte, am sunat şi ginecologul care mi-a zis ca este normal, că se modifică sânii de la sarcină.

Apoi, în luna mai am născut şi în spital mi s-a spus acelaşi lucru, că este posibil să fie de la lapte. Mi-au zis să mai aştept o perioadă, să alăptez şi în cazul în care nu se retrage să fac investigaţii. După ce am născut am aşteptat o lună jumătate, tot cu gândul că se va retrage. Însă, între timp mi-a mai apărut încă un nodul la subraț, care mă durea îngrozitor. Cel de pe sâm nu era dureros. Am mers la o ecografie, însă doctora respectivă nu mi-a zis că ar fi ceva îngrijorător, dar m-a trimis la un chirurg. Am găsit un medic chirurg, iar el mi-a zis că ceva nu e bine şi că nu crede că este de la lapte. Apoi a hotărât să fac biopsie“, ne-a povestit Denisa

Diagnostic crunt pentru tânără

Pintre toate responsabilităţile şi grijile pe care le avea pentru fetiţa ei nou-născută, rezultatul biopsiei a deschis cel mai negru capitol din viaţa ei. „Sincer, când am auzit ce mi-a zis chirurgul, m-am gândit că este cancer, pentru că altceva nu avea ce să fie. Dânsul mi-a făcut biopsie şi, din păcate, s-a confirmat că este cancer, tumoare malignă. Aşa am descoperit boala. Ea s-a extins şi la ficat. Acum merg la oncologie şi urmez cure de chimioterapie. Sper ca totul să funcţioneze, iar aceşti noduli să se micşoreze pentru a mă putea opera“, a mai spus tânăra.

Vestea a fost cu atât mai cruntă cu cât Denisa nu avusese niciodată probleme de sănătate. „Nu credeam niciodată că o să mi se întâmple aşa ceva. Nu mi-am făcut niciodată mamografie, însă eu mereu îmi făceam analize de sânge în Germania, pentru că acolo locuiam. Iar doctorii îmi spuneau întotdeauna că sunt foarte bine şi că nu se lipeşte nimic de mine că am o imunitate foarte bună. Eu niciodată nu am fost în spital până acum, nu am avut deloc probleme.

„Sunt mereu slăbită, simt nevoia să dorm mult şi mă dor toate oasele“

Proaspăta mămică se luptă acum cu efectele bolii, dar încearcă din răsputeri să fie o mamă bună şi să îi ofere toată iubirea de care este capabilă fetiţei sale.

„Eu încerc din răsputeri să fac tot ce ţine de mine ca mamă. Însă, este o perioadă extrem de grea pentru familia noastră. Nici nu am putut să mă bucur, aşa cum mi-aş fi dorit, de fetiţa mea. Are doar cinci luni, îmi imaginasem că va fi altfel această perioadă. Soţul mă ajută foarte mult, dar e foarte dificil. Ne este destul de greu şi cu banii. În afară de chimioterapie, care este gratuită, sunt destule medicamente pe care le cumpăr. Merg aproape zilnic la clinică. Plus că avem chirie de plătit, facturi.

Soţul meu este acum însoţitorul meu şi veniturile noastre sunt destul de mici. Dar, încet, încet, sper să mă ajute Dumnezeu să mă fac bine şi să revenim la normal. Deocamdată nu m-am interesat foarte mult dacă aş putea să mă duc în străinătate undeva, pentru că nici nu am avut timp. Abia luna trecută mi s-a confirmat diagnosticul pentru că investigaţiile au durat destul de mult. Eu sunt o femeie foarte puternică , de obicei. Însă, de când fac chimioterapia sunt mereu slabită, simt nevoia să dorm mult şi mă dor toate oasele. Dar vreau să fiu puternică pentru fetiţa mea“, a mai adăugat tânăra.

În lupta tinerei, noi putem să îi devenim aliaţi şi să o ajutăm pentru a-şi putea asigura tratamentul. Şi într-o zi, vom putea fi martori la momentul la care se va vindeca şi va trăi împlinirea de a fi mamă din toată inima.



Cei care vor să o ajute pe Denisa, pot dona în următorul cont:



RO96RNCB0494156788640001 – Flita Denisa Maria

