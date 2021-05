O şansă pentru Luca şi Elis

Din păcate, a fost şi un mesaj care m-a durut: ”Du-te la muncă, nu l-a cerșit!”. Mă simţeam prost că am îndrăznit să cer ajutorul oamenilor din jur. Aş fi vrut să-i scriu acelui om că şi eu râvnesc la normalitate, atât pentru mine, cât şi pentru copiii mei. Îmi doresc să merg cu ei în parc, să îi aud vorbind, să pot să le cumpăr jucării atunci când îşi doresc şi chiar o sticlă cu apă. Şi eu îmi doresc să am o viaţă normală, eu să merg la muncă, cei doi copii să meargă la grădiniţă, să am o familie şi seara să ne întîlnim şi să ne povestim tot ceea ce am făcut pe timpul zilei. Nu e vina mea ca viața este așa, în cazul meu. Eu mi-am acceptat soarta, știu că trebuie să lupt în orice fel pentru copiii mei. Mi-aş fi dorit, mai degrabă, să-mi spună educatorul de la grădiniţă că băieţii mei sunt neascultători şi fac năzbâtii. Le multumesc tuturor oamenilor care au fost solidari cu Elis și Luca.”, spune Diana, mama lui Luca şi Elis, cei doi băieţei cu autism din oraşul Slatina.