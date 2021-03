Scandal pe banii persoanelor cu handicap

„Vă scriu în numele persoanelor cu handicap. De două luni nu și-au primit banii, iar acum se intră în cea de-a treia lună. Sunt persoane care au nevoie de medicamente, ca să meargă la doctor. Sunt persoane căzute la pat care au nevoie de pampers, de mâncare și nu au bani. Am făcut sesizări şi au venit în control cei de la AJPIS. Am înţeles că le-a dat amendă 2.500 de lei și le-a zis să le dea urgent salariile. Am vorbit cu primarul și ne-a zis că cei de la AJPIS nu au ce să îi facă și nu ne va da salariile. Vreau să menționez că toți salariați nu au luat niciun ban de două luni. Își bate joc de angajați. Are angajați doi consilieri personali, pentru el și vice care nu dau deloc pe la serviciu, dar încasează lunar împreună în jur de 6.000 de lei pe lună.

L-am sunat personal și mi-a zis că nu îl interesează și să nu îl mai sun, că nu e treaba lui dacă nu ne luăm banii”, spune C. P., o persoană cu dizabilităţi din localitatea Caraula.