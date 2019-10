O primărie din Dolj a concediat toţi asistenţii persoanelor cu handicap grav

În comuna Predeşti din judeţul Dolj au fost concediaţi, din luna septembrie, toţi asistenţii persoanelor cu handicap grav.

Primarul spune că a recurs la această măsură pentru că nu are bani de salarii. Şi alte primării au întârziat salariile acestor angajaţi şi în alt caz primarul spune că nu va mai avea bani pentru plata salariilor până la sfârşitul anului.

Concediaţi din septembrie

Asistenţii persoanelor cu handicap din comuna doljeană Predeşti spun că au primit decizia de concediere pe 17 septembrie. Oamenii se plâng că decizia aceasta i-a legat de mâini şi de picioare în privinţa găsirii unei soluţii de supravieţuire.

„Am primit decizia de concediere colectivă pe 17 septembrie, de la primărie, pe motiv că nu sunt bani pentru a ne mai da salariile şi intrăm în şomaj. A fost o concediere colectivă. Suntem 14 persoane în această situaţie. Este o măsură dezastruoasă pentru că oamenii care au însoţitor sunt persoane cu handicap grav și nu se pot descurca singuri. Nu pot să se spele, să mânânce, să meargă singuri la toaletă. Şi pe lângă faptul că nu pot face multe lucruri, mai au şi multe afecţiuni şi trebuie mers cu ei la medici pentru consultaţii şi pentru reţete. Practic, nu îi putem lăsa singuri şi să mergem la serviciu pentru a obţine un salariu pentru a ne câştiga traiul zilnic. În situaţia dată, este posibil să rămânem în scurt timp şi fără şomaj. De exemplu, mie dacă îmi găsesc cei de la Șomaj loc de muncă şi refuz, mă lasă fără indemnizaţie“, a spus asistentul unei persoane cu handicap din Predești.



Primarul comunei spune că în situaţia dată, cel puţin pentru acest an, nu are bani pentru plata salariilor. „De la începutul acestui an, asistenţii persoanelor cu handicap sunt angajaţii primăriei, ceea ce implică şi cheltuieli suplimentare. Problema este că nu mai avem bani. Am prevăzut în buget banii, dar nu s-au aprobat şi atunci am luat decizia de a-i concedia colectiv. Erau 14 angajaţi, cu salarii nete între 1.500 şi 1.700 de lei. Dar nu a fost o situaţie care să depindă de mine. Nu au fost bani“, a spus Florian Şerban, primarul comunei Predeşti.

Dificultăţi şi la alte primării din Dolj

Şi alte primării din judeţ întâmpină dificultăţi la capitolul plata salariilor pentru asistenţii persoanelor cu handicap. De exemplu, la Bratovoieşti sunt restanţieri pe o lună de zile.

„La nivelul comunei sunt şapte asistenţi pentru persoanele cu handicap. Avem restanţă pe o lună. Am primit bani la rectificarea bugetară şi ne vom regla cu plăţile în zilele următoare. Vom avea bani până la sfârşitul anului. De anul viitor, nu ştim ce vom face. Totul depinde de finanţare“, a declarat Ion Oancea, primarul comunei Bratovoieşti.



Nici în comuna Lipovu nu au fost plătiţi asistenţii persoanelor cu handicap pe luna septembrie. Primarul spune că pentru septembrie are câteva blocaje în privinţa salariilor și că pentru lunile următoare nu mai are bani. „În Lipovu nu s-au dat salariile în primărie pe luna septembrie pentru nici un salariat. Avem probleme. Nu avem contabil şi secretarul nu vrea să semneze. Nu au luat banii nici asistenţii persoanelor cu handicap. Avem 15 astfel de angajaţi. Pe septembrie, ei îşi vor lua banii când se va debloca situaţia, dar pentru lunile următoare nu mai sunt bani. Am solicitat la guvern, dar nu am primit“, a spus Dumitru Dobrescu, primarul comunei doljene Lipovu.

Unii au şi alţii nu

Sunt şi comune care, deşi au persoane cu handicap, nu au deloc buget pentru plata însoţitorilor. Un astfel de caz este la Izvoare. Reprezentanţii primăriei spun că nu sunt bani în buget pentru astfel de cheltuieli.

„Pe raza comunei avem nouă persoane cu handicap pentru care se plăteşte indemnizaţie. Nu avem asistenţi personali pentru aceste persoane pentru că nu au fost prevăzuţi bani în buget“, a precizat reprezentantul departamentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Izvoare.

Şi în comunele în care sunt, în prezent, bani pentru plata salariilor nu se ştie ce se va întâmpla de anul viitor. „Am avut inițial 19 asistenţi personali pentru persoanele cu handicap şi acum avem 20. Până acum, am avut bani pentru plata salariilor. Am mai luat de la investiţii, pentru că nu putem să îi lăsăm. Până la finalul anului avem salariile achitate. De anul viitor, nu ştiu ce vom face. Nu avem calcule făcute. Este un buget destul de mare pentru plata salariilor. În cazul primăriei noastre este vorba de un buget de 450.000 de lei“, a declarat Ionel Nedelcu, primarul comunei Rojişte.

Peste 1.600 de angajaţi în Dolj

Dosarele pentru a deveni asistent personal al persoanelor cu handicap grav se aprobă de DGASPC Dolj. La nivelul judeţului, din datele pe luna septembrie sunt puţin peste 1.600 de asistenţi personali. „Din ultima raportare pe 30 septembrie 2019, la nivelul judeţului Dolj sunt 1.664 de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav“, a precizat Laura Zorilă, şef serviciu management de caz pentru adulţi.

Conducerea instituţiei spune că prin legislaţia în vigoare primăriile sunt obligate să plătească salariile asistenţilor pentru persoanele cu handicap. Acelaşi lucru este susţinut şi de directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj. „Prin Legea 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, primăriile sunt obligate să asigure plata salariilor pentru asistenţii personali. Primăriile dacă îi concediază sau nu le dau salariile o fac pe riscul lor“, a spus Marius Simcelescu, directorul AJPIS Dolj.