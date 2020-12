Reprezentanţii PSD Dolj, nemulţumiţi de banii primiţi de la Guvern

„Judeţul are nevoi în toate cele 111 de unităţi administrative. Guvernanţii ştiau acest lucru, fiindcă avem reprezentanţi în Guvern chiar din Dolj. Consider că este o bătaie de joc la adresa judeţului. Nu ştiu ce argumente au guvernanţii. Cele mai multe fonduri au fost alocate primăriilor şi consiliilor judeţebe conduse de membrii ai PNL, USR şi chiar UDMR. Împărţirea fondurilor este inechitabilă. Direcţia judeţeană pentru Protecţia Copilului Dolj încă mai aşteaptă banii de la Guvern. Şi judeţul nostru are nevoie de bani, fiindcă cei mai afectaţi vor fi oamenii, populaţia. Să sperăm că nu vom mai avea în viitor asemenea hotărâri de Guvern”, a declarat într-o conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.