Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, confirmat cu Covid-19

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunţă că a fost testat pozitiv în ceea ce priveşte infectarea cu noul coronavirus. Acesta a precizat că nu are simptome, iar analizele au dat rezultate foarte bune, potrivit Agerpres.

„Sunt în izolare la domiciliu de mai multe zile, sunt bine, deşi am fost testat pozitiv. Nu am simptome, iar analizele şi CT-ul au dat rezultate foarte bune. Am respectat regulile de distanţare fizică, am purtat mereu mască de protecţie şi totuşi m-am contaminat. Însă, sunt absolut sigur, faptul că m-am protejat m-a ajutat ca încărcătura virală să fie mică şi să fac o formă uşoară a bolii. Testarea am efectuat-o la cerere, deoarece la acel moment fuseseră confirmaţi pozitiv mai mulţi colegi din Prefectură”, scrie prefectul pe Facebook.

El menţionează că îşi desfăşoară activităţile de la domiciliu, fiind în contact permanent cu cei trei subprefecţi.

„Sunt conectat la toate activităţile iar Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti funcţionează în parametri normali. Mulţumesc colegilor pentru dedicare şi implicare, în curând mă voi alătura echipei! Purtaţi mască, respectaţi normele aflate în vigoare şi vom trece peste aceste clipe dificile”, a mai scris el.