Târgul de Crăciun din Craiova a fost închis de DSP

„Noi suntem producători. Am venit din Olt. Am plătit, am închiriat o căsuță și azi, la deschiderea târgului am început să ne afișăm marfa pentru vânzare. Nu a trecut mult timp și au început să vină cei de la poliția economică, cei de la ITM și cei de la DSP Dolj. Aceștia din urmă ne-au spus să strângem marfa și să închidem pentru că primăria nu are aviz de funcționare. Noi suntem în regulă cu toate actele, problemele sunt de la primărie. Nu înțeleg ce vină avem noi, suntem prinși la mijloc. Am înțeles că tot târgul este închis. Noi plătim chirie și suntem puși într-o astfel de situație. Am înțeles de la cei de la primărie că au depus toate documentele, dar DSP nu le-a dat aviz”,

a spus Stela Florescu, producător.