Târgul de Crăciun, cu mască

Primăria Craiova nu renunţă la Târgul de Crăciun, deşi la această dată situaţia epidemiologică este una alarmantă în ceea ce priveşte cota de infectare, respectiv 4,47 la mia de locuitori. Târgul va fi organizat în perioada 28 noiembrie 2020-03 ianuarie 2021 în timp ce în alte oraşe europene astfel de evenimente se vor desfăşura într-o formă redusă sau au fost deja anulate.

Primăria Craiova a anunţat ieri pe site-ul propriu care sunt criteriile de desfăşurare a Târgului de Crăciun.



În fapt, autorităţile vorbesc despre măsurile luate la acest moment la nivel naţional şi local în contextul epidemiologic. În primul rând, plasează toate responsabilităţile în seama comercianţilor , participanţi la târg. Cert este că, purtarea măștii este obligatorie în tot perimetrul târgului.

Târg de Crăciun/ foto arhivă GdS.



„Având în vedere contextul epidemiologic actual, al pandemiei de coronavirus, expozanții sunt obligați să respecte toate măsurile stabilite pe plan național și local pentru combaterea pandemiei și prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-COV 2, precum: asigurarea distanțării fizice din fața standului pentru clienți, purtarea obligatorie a măștii pentru toate persoanele implicate în aprovizionare și vânzare”, se arată în anunţ.

Târg de Crăciun fără grătare

Totuşi, anul acesta nu vor mai fi acceptaţi la Târg comercianţii care prepară gustări din carne, preparate pe grătar cum ar fi mici, cârnaţi, coaste, ceafă.

Totodată, din cauza obligativității respectării tuturor măsurilor de prevenire a infecției cu coronavirus, în acest an numărul de expozanți va fi limitat pentru a asigura distanțarea reglementată prin lege.

Patinoar

Vor fi acceptaţi doar comercianţii de produse care nu necesită o preparare laborioasă și care pot fi consumate pe loc sau luate la pachet şi băuturi.

Aceşti au voie să amenajeze în fața căsuțelor din zona de food doar 1-2 mese înalte, cu picior sau butoaie de lemn pentru servire, cu respectarea măsurilor de prevenire a infecției cu coronavirus (cu asigurarea obligatorie a distanțării, dezinfectanților).

Ce vor găsi craiovenii la Târgul de Crăciun

Târg de Crăciun, amenajat în Piaţa Mihai Viteazul din Craiova

În acest an, craiovenii care se vor încumeta să meargă la Târgul de Crăciun vor avea de ales între produse non food şi produse food, cei drept cele din urmă mai puţine la număr. Aceştia vor găsi la comercianţi decoraţiuni şi ornamente de Crăciun, bijuterii, obiecte specifice Crăciunului. De asemenea pot achiziţiona tricotaje, produse hand-made, obiecte din ceramică, ghirlande, globuri.

Specialităţile food care în fiecare an sunt la mare căutare vor fi şi ele pe tarabele comercianţilor. Cârnații, caltaboșii, șunca, jumările, costițele afumate, șoriciul, zacusca, murăturile vor face deliciul gurmanzilor.

Pentru cei mici şi pentru pofticioşi, comercianţii au voie să vândă dulciuri ambalate gen cozonac, fursecuri, prăjituri, turtă dulce, kurtos, dulcețuri, poale-n brâu, plăcinte, baclavale.

Târgul de Crăciun cu mascăProduse tradiționale din lapte gen brânză, brânză de burduf, cașcaval, dar şi băuturi de sezon pot fi găsite şi ele la Târg.

Târguri de Crăciun anulate în marile oraşe din Europa

Târg de Crăciun

Celebrul Târg de Crăciun de la Strasbourg, unul dintre cele mai mari din Europa, va fi anulat în acest an, din cauza pandemiei de COVID-19.

Târgul de Crăciun din Nurnberg, care atrage în fiecare an două milioane de vizitatori, nu va fi organizat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus.

Târgul de Crăciun de la Frankfurt de anul acesta a fost anulat în contextul restricțiilor mai dure impuse de autorități, pe fondul creșterii cazurilor de COVID-19.

În ţară, organizatorii nu vor să renunțe la ele, dar pregătesc măsuri speciale din cauza pandemiei: masca va fi obligatorie, și în aer liber, concertele vor fi anulate, iar numărul comercianților, redus. Acest lucru se va întâmpla în Bucureşti, Sibiu, Cluj şi în Braşov.

Forbes a inclus Târgul de Crăciun de la Craiova pe lista celor mai sigure din Europa

Totuşi, Craiova face parte din topul celor mai sigure destinații unde sunt organizate târguri de Crăciun în Europa în această iarnă, alături de Vienna (Austria), Praga ( Republica Cehă), Dresden (Germania), Zagreb (Croația), Bratislava (Slovacia).