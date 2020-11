Pericolul din scara blocului

”Avem persoane izolate la domiciliu. Eu sunt foarte supărat, deoarece nimeni nu ne-a anunțat, nici DSP, nici poliție. Este bine să știm și noi, fiindcă folosesc intrările, pun mâna pe clanță, pe balustradă, ca să luăm mai multe măsuri. Asociația are preșuri noi luate ca să le înlocuim pe cele vechi. Dam cu clor în casa scării. Mai este o probleme, oamenii ăștia infectați cu COVID aruncă gunoiul tot la tomberon. În plus, dacă vin să-i testeze, îi cheamă în fața blocului, le iau probe din gât și atât. Eu am cerut date de la poliție, le-am dat liste cu scările de bloc și nu am primit nici o informație. La bloc este mai greu, sunt mai mulți oameni la un loc și pericolul este mai mare”, a spus Gheorghe Mateescu, președinte la Asociația de proprietari 4 AS Craiovița Nouă.