Ministrul Tătaru: ”Suntem într-o transmitere comunitară accentuată”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că în aceste zile asistăm la o creştere a numărului de cazuri de COVID – 19, având o transmitere comunitară accentuată. În aceste condiții, autorițile se gândesc să impună restricții în anumite zone.

”După trei perioade de relaxare, asistăm la o creştere a numărului de cazuri, o creştere progresivă, nu exponenţială pe care o putem gestiona, în măsura în care sunt respectate şi acele reguli de distanţare fizică sau precauţii. Sunt zile în care am observat, ultimele cinci au fost cu peste 300 de cazuri noi, dar chiar dacă astăzi avem 246 sunt şi datorită faptului că au fost şi mai puţine teste. Evaluarea noastră se face şi la cazurile de Terapie Intensivă, precum şi adresabilitatea la nivelul UPU. Sunt cazuri care sunt evaluate în mod particular, fiecare dintre ele, sunt anchete epidemiologice în derulare, sunt locuri şi locaţii care sunt izolate şi în ultima perioadă am putut vedea şi agenţi economici care au făcut evaluări angajaţilor şi au depistat cazuri noi”, a declarat luni seară al TVR ministrul Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că ”suntem într-o transmitere comunitară accentuată în ultimele 10 zile, dar putem gestiona acest lucru”.

Tătaru a mai precizat că unii români au renunţat la măsurile de precauţie şi astfel a crescut numărul de cazuri noi.

”Sunt aceleaşi măsuri de precauţie pe care trebuie să le avem fiecare dintre noi şi recomandările pe care trebuie să re repetăm în fiecare zi pentru că după cum am putut vedea, o parte dintre concetăţenii noştri au renunţat la orice măsură de prevenţie, la orice măsură de precauţie şi atunci vedem şi o creştere a numărului de cazuri noi. Suntem pregătiţi să gestionăm astfel de cazuri”, a declarat Tătaru.

Restricții particulare pentru anumite zone

Întrebat ce măsuri ar putea fi luate, având în vedere numărul crescut de cazuri de coronavirus, Nelu Tătaru a declarat că ar putea fi impuse restricţii particulare.

”Depinde foarte mult de evoluţia zilnică, săptămânală, de evoluţia la două săptămâni. Noi de obicei pregătim o nouă etapă de relaxare, dar odată cu evoluţia nefavorabilă, ne gândim să avem şi nişte restricţii particulare, pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare zonă, pentru fiecare locaţie. Dar mă repet, sper ca odată cu respectarea acestor reguli, să putem gestiona un număr de cazuri, chiar dacă avem o creştere controlată. Când vedem o rată de dublare a cazurilor într-un anumit loc şi care persistă zile la rând, atunci gândim că acolo există o transmitere comunitară accentuată şi trebuie să limităm această transmitere prin izolarea zonei”, a mai precizat Nelu Tătaru.

Luni, au fost anunţate 246 de cazuri noi de infectări cu noul coronavirus, iar de la debutul pandemiei şi până în prezent, au fost depistate 24.291 de cazuri. Până luni, 1.523 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 au decedat.