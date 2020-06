Încă doi angajați ai CEZ, confirmați cu COVID

Încă doi angajați ai CEZ Romania au fost confirmati cu COVID-19, dupa ce sambata a fost confirmat un reprezentant al grupului CEZ. Acestia lucreaza la o unitate a CEZ din Craiova. Compania a mentionat pentru GdS ca inca doi angajati, contacti directi ai primei persoane declarata pozitiva, au fost confirmati joi.

„Doi angajați ai Grupului CEZ în România au fost confirmați cu COVID-19 în această dimineață. Aceștia sunt asimptomatici, iar starea lor de sănătate este una stabilă. Cei doi angajați vor rămâne acasă conform indicațiilor primite de la Direcția de Sănătate Publică.

Menționăm faptul că niciunul dintre clienții și consumatorii noștri nu au intrat în contact cu colegii noștri, în ultimele 14 zile, în scop profesional.



Este important de menționat faptul că au fost urmate toate demersurile legale impuse de

această situație, reprezentanții Grupului fiind în permanentă colaborare cu Direcția de Sănătate Publică”, au confirmat reprezentantii CEZ, pentru GdS.

Mai exista angajati ai CEZ aflati in izolare la domiciliu, care asteapta rezultatele testelor COVID-19. Testarile continua la CEZ in randul celor care au fost in contact direct cu persoanele infectate.