Un angajat al CEZ România, confirmat cu COVID. Ce măsuri a luat compania

Un angajat al CEZ din Craiova a fost confirmat cu COVID-19. Persoana respectiva se afla in spital, insa starea sa s-a ameliorat, dupa cum informeaza compania. CEZ a confirmat pentru GdS existenta unui caz confirmat cu COVID in una dintre unitatile grupului.

Conform informatiilor redactiei, ar fi vorba despre un reprezentant al Distributie Oltenia (fosta CEZ Distributie), insa CEZ nu a dorit sa precizeze la care societate din cadrul gruoului lucreaza persoana respectiva.

„Un angajat al Grupului CEZ în România a fost diagnosticat cu COVID-19 iar starea acestuia de sănătate este una stabilă. Menţionăm faptul că niciunul dintre clienţii şi consumatorii noştri nu a venit în contact cu colegul nostru, în ultimele 14 zile, în scop profesional”, informeaza CEZ, la solicitarea GdS.

Colegii cu care a interactionat angajatul CEZ sunt in izolare

Compania mai spune ca a luat toate masurile care se impun in astfel de situatii. Colegii cu care a intrat angajatul CEZ in contact direct sunt in izolare la domiciliu. „De asemenea, este important de precizat că au fost urmate toate demersurile legale specifice situaţiei. Grupul fiind în permanentă colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Dolj.



Precizăm faptul că încă de la începutul stării de urgenţă, Grupul CEZ în România a luat şi

menţine toate măsurile de prevenţie şi siguranţă atât pentru protecţia angajaţilor, clienţilor cât şi a partenerilor noştri.



Vă asigurăm că vom continua să acţionăm responsabil în toate aspectele operaţionale pe care le derulăm. Priorităţile noastre fiind siguranţa angajaţilor şi clienţilor noştri precum şi asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor din aria noastră operaţională”, a mai informat CEZ Romania, la solicitarea GdS.