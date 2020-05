Moment istoric! NASA şi SpaceX au lansat cu succes Crew Dragon către Staţia Spaţială Internaţională

SpaceX şi NASA au încercat încă o data să scrie istorie, sâmbătă, când a existat o nouă tentativă de lansare a misiunii DEMO-2. Scopul acesteia este să demonstreze că

SpaceX are capacitatea reală de a transfera astronauţi către staţia spaţială şi înapoi în maximă siguranţă.

In ciuda conditiilor meteo (inainte de lansare incepuse sa ploua), lansarea a fost un succes. Aproximativ in jurul orei 22:30, misiunea DEMO-2 era lansata. Evenimentul de lansare in spatiu a fost transmis live de NASA, printr-un Stream oficial,transmite Mediafax.

Prima încercare, ce ar fi trebuit să aibă loc miercuri, a fost anulată din cauza vremii. Următoarea lansare este programată pentru sâmbătă la ora 3.22 după amiaza (ora

locală 22.00).

Însă, şi de data aceasta, decizia lansării va fi luată în funcţie de starea vremii.

Vineri dimineaţa, 45th Space Wing, o divizie a armatei SUA ce supervizează lasările de rachete de pe coasta de Est, a anunţat că există o probabilitate de 50% ca

lansarea să aibă loc sâmbătă. Duminică, probabilitatea era chiar mai mare, de 60%, datorita conditiilor meteo.

Masuri de siguranta, din cauza vremii



Compania SpaceX a solicitat însă o dată suplimentară, pe 2 iunie, dacă lansările programate pentru acest weekend vor fi anulate, a anunţat NASA.

În Florida este în această perioadă sezonul uraganelor, ceea ce înseamnă condiţii de vreme severă.



Miercuri, lansarea navei Crew Dragon a fost amânată din cauza vremii.

Condiţiile meteorologice din Florida nu au fost favorabile, iar SpaceX a luat decizia de a nu-şi asuma riscuri şi a amânat lansarea pentru sâmbătă.

Astronauţii Bob Behenken şi Doug Hurley se aflau deja la bordul navetei şi aşteptau ultimele confirmări.



„Renunţăm la lansarea de astăzi din cauza vremii nefavorabile pentru traseul de zbor. Următoarea posibilitate de lansare este sâmbătă, 30 mai, la 3.22 p.m. EDT, sau

19.22 UTC”, a anunţat agenţia spaţială americană pe Twitter.



În ce constă misiunea Crew Dragon



Scopul misiunii DEMO-2 este să demonstreze că SpaceX are capacitatea reală de a transfera astronauţi către staţia spaţială şi înapoi în maximă siguranţă. DEMO-2 este, dupa cum a mai informat GdS, in cursul diminetii. Ultima mare etapă pe care SpaceX trebuie să o bifeze pentru a putea trimite turişti în spaţiu.



La bordul navei vor urca astronauţii Bob Behnken şi Doug Hurley. Behnken are 48 de ani, iar Hurley are 53 de ani. Amândoi sunt astronauţi experimentaţi ai NASA şi

au fost implicaţi încă de la început în testarea capsulei Crew Dragon.



Doug Hurley a fost pilot de luptă în US Marine Corps şi a participat la ultimul zbor al navetei spaţiale Atlantis în 2011, înainte de a fi întrerupt. Acesta va fi responsabil

de lansarea, aterizarea şi recuperarea vehiculului spaţial. Bob Behnken a fost un inginer de testare a zborurilor cu US Air Force înainte de a se alătura Nasa şi a petrecut

peste 29 de zile în spaţiu.

El va îndeplini funcţia de comandant al operaţiunilor şi îşi va asuma responsabilitatea pentru andocarea şi deblocarea capsulei Dragon.

Ei sunt primii astronauţi din ultimul deceniu care pleacă în spaţiu decolând de pe pămând american. Cei doi bărbaţi vor purta costume spaţiale proiectate de SpaceX cu

ajutorul designerului de costume hollywoodian Jose Fernandez.

Nava este construită de compania miliardarului Elon Musk, SpaceX



Este prima dată când o companie privată încercă să trimită astronauţi în spaţiu. Nava lor este construită de compania miliardarului Elon Musk, SpaceX.

Behnken şi Hurley vor testa sistemul de control al mediului, afişajele şi controalele, precum şi propulsoarele de manevră ale capsulei Crew Dragon. Misiunea Demo-2

va dura între una şi patru luni.

Nasa a spus că durata acestei misiuni va fi stabilită în momentul în care următorul echipaj comercial va putea călători în staţia spaţială.

Nava va ateriza în largul coastei Floridei, folosind 4 paraşute pentru a-şi încetini coborârea spre Oceanul Atlantic. Ea va fi recuperată de Go Navigator, Nava de

recuperare a SpaceX. Ea va aştepta în apropiere pentru a prelua duo-ul pentru a-i transporta către Cape Canaveral.



Din 2010, SUA au renunţat la navetele spaţiale care au purtat astronauţii pe orbită timp de trei decenii, cu scopul de a se concentra pe misiunile pentru Lună şi Marte.

Nasa a cerut companiilor private, cum ar fi Space X şi Boeing, să proiecteze tehnologiile care să le permită oamenilor să călătorească în spaţiu.