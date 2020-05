Legea prin care se înființează ”DNA – ul Pădurilor”, aprobată de Camera Deputaților

”Am convingerea că stoparea tăierilor ilegale de păduri se poate realiza prin înființarea unei structuri specializate în cercetarea infracțiunilor de mediu. Proiectul de legea propus de USR a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților. În intervenția pe care am avut-o am arătat de ce România are mare nevoie de un „DNA al Pădurilor” și de personal specializat în identificarea și cercetarea infracțiunilor de mediu. Votul final cu privire la acest proiect de lege aparține Senatului, care este cameră decizională. Propunerea noastră este în concordanță cu recomandarea GENVAL, grup care lucrează la nivelul Consiliului Uniunii Europene”, a scris pe pagina de Facebook Stelian Ion, deputat USR, unul dintre inițiatorii proiectului de lege.