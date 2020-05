Coronavirusul a băgat în sperieţi cadrele medicale de la SJU Târgu Jiu

Coronavirusul a băgat spaima în angajații Spitalului Județean de Urgență de la Târgu Jiu.

Unitatea medicală de la Târgu Jiu, care are peste 1.500 de salariați, a înregistat săptămâna trecută primele cazuri de COVID 19. Este vorba de şase salariați care au fost diagnosticați cu virusul respectiv: un medic de la secția Urologie, directorul de îngrijiri Claudia Motea, o asistentă de la Urologie, o infirmieră, managerul Dumitru Vienescu și o funcționară de la resurse umane.

Medicii nu înțeleg de ce nu sunt testate toate cadrele medicale pentru ca situația să nu fie scăpată de sub control și se solicită demersuri pe lângă autoritățile sanitare centrale. Unul dintre medicii aflați în izolare, chirurgul Claudiu Soare, este revoltat de situația de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu.

„Stând în izolare și fără să am poate toate informațiile aflu totuși cu stupoare că la Târgu Jiu se testează cadrele medicale. Eu zic că e greșit. Informație falsă. “Nu se încadrează în criteriile de testare”. Dar oare Suceava s-a încadrat? Eu zic ca da. La fel și SJU Târgu Jiu, dar nu se dorește. Dacă s-ar testa, posibil să nu se mai asigure graficul de lucru. STUPID. Avem un laborator de genetică nou …. avem 2.000 de teste donate… plus încă 1.000 la nevoie (informație foarte sigură), dar nu testăm personalul. OARE DE CE?“, s-a întrebat Claudiu Gabriel Soare, chirurg la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu.

„Cum putem să ne întoarcem la serviciu fără să știm o situație reală?“

Am fost acuzat că am forțat testarea personalului aflat de serviciu miercuri ( aproximativ 65 de persoane ) …… dar s-a identificat asistenta de la Urologie pozitivă și apoi doctorul de la Urologie pozitiv, care acum sunt internați și tratați. Oare am greșit? Nu cred. Am fost testat tot miercuri, rezultatul fiind negativ, dar Spitalul sau DSP-ul nu îmi pot da un răspuns oficial. Extrem de ciudat. Am cerut să fim testați toți cei aflați în izolare din nou? Nu se poate. De ce?

Cum putem să ne întoarcem la serviciu fără să știm o situație reală? Anchete epidemiologice făcute cel puțin fără “har”. Colegul meu de gardă când eu am fost considerat contact este și acum la serviciu. Deci, dragi concetățeni, vorbim de situația reală din Spitalul Târgu Jiu. Deci nu se testează și nimeni nu ne ia în seamă. Restul e can can. PS: Spitalul Suceava a fost testat pentru că cineva a cerut o derogare de la ordinul de ministru. Cred că a fost foarte greu…”, potrivit lui Claudiu Gabriel Soare, chirurg la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Coronavirusul. Primarul nu vrea un caz „Suceava” la Târgu Jiu

La rândul său, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că instituția pe care o conduce a făcut demersuri pentru cumpărarea de ventilatoare destinate Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu și chiar au fost alocate fonduri în acest sens. Romanescu cere luarea urgentă de măsuri pentru ca numărul de cazuri de cadre medicale infectate cu COVID-19 să nu crească.

„Urmăresc cu îngrijorare situația de la Spitalul Județean Târgu Jiu. Nu avem nevoie de un nou caz Suceava aici! Am făcut, la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, niște eforturi substanțiale pentru a menține siguranța în oraș și observ că apare un focar tocmai la spital, acolo unde Consiliul Județean ar fi trebuit să se implice pentru a împiedica astfel de probleme. Cer ca autoritățile centrale, în special Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne, să trimită de îndată reprezentanți la Târgu Jiu pentru a verifica modul în care Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență, condus de prefect, a gestionat situația“, a declarat primarul.

Romanescu: „Nu văd eforturi similare din partea celorlalte instituții implicate“

Primarul a cerut să se ia măsuri pentru ca focarul să nu se extindă. „Repet: aici am făcut eforturi uriașe pentru a menține o stare de siguranță și observ că la nivelul anumitor instituții totul a fost tratat superficial. De ce era nevoie ca jandarmi din alte localități să fie aduși aici? Noi nu avem Poliţie, Jandarmerie, Poliţie Locală? Unul dintre jandarmii aduși de la Craiova a fost depistat pozitiv deja. Intră, din nou, foarte mulți oameni în carantină. Nu numai că cineva va trebui să răspundă pentru toate aceste probleme, dar trebuie să schimbăm lucrurile și la Spitalul Județean.

Aici se tratează, în cea mai mare parte, târgujieni și nu accept să fie supuși cetățenii unor riscuri, iar autoritățile care ar fi trebuit să gestioneze situația, dorm! Noi, la nivelul primăriei, ne-am implicat direct cu măsuri și fonduri pentru a nu se ajunge aici. Am alocat 6 miliarde de lei pentru aparatură medicală, deși spitalele nu sunt în administrarea noastră. Nu văd, însă, eforturi similare din partea celorlalte instituții implicate. Se impune, de urgență, să fie depistate cauzele care au generat această problemă și să se ia măsurile necesare pentru ca focarul sa nu se extindă!”, potrivit primarului Marcel Romanescu.

În prezent, se așteaptă măsuri de la viitorul manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Doctorița Maddy Huzu, de la UPU, a fost nominalizată de DSP Gorj pentru a fi numită de Ministerul Sănătății manager la Spitalul Județean Târgu Jiu. Rămâne de văzut ce măsuri va propune Maddy Huzu și dacă salariații vor fi testați în masă.