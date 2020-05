Testările Covid-19 din Craiova, motiv de zâzanie între instituții

După ce primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a acuzat algoritmul testărilor Covid-19 stabilit de minister și a spus că multe teste sunt aruncate la gunoi la Spitalul de Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova, managerul unității medicale vine cu lămuriri.

Adina Turcu explică și de ce a scăzut capacitatea de testare. Managerul Spitalului de Infecțioase spune că este vorba de o lipsă a kiturilor la furnizor și că problema ar urma să fie remediată. Directorul de la Victor Babeș și cel de la Spitalul Județean de Urgență din Craiova menționează și cum au loc testările cu ajutorul echipamentelor din dotarea unităților medicale.

Testările Covid-19 din Craiova. Primarul acuză risipa de teste

Primarul Mihail Genoiu acuza, recent, algoritmul testărilor de COVID-19 stabilit de minister. Edilul transmitea că, în loc să se arunce la gunoi teste, mai bine s-ar testa cadrele medicale, jandarmi, polițiști și pompieri.

„Aparatura pe care am cumpărat-o la «Victor Babeș» prevede introducerea unei casete cu 24 de teste, așa lucrează aparatul. Dacă pui 20 de probe, patru probe se pierd, se aruncă la gunoi. Ar trebui să faci testarea medicilor, a asistentelor, a jandarmilor, a polițiștilor, a pompierilor. Nu înțeleg de ce nici la ora asta cadrele medicale nu pot fi testate decât dacă cineva este simptomatic.

Algoritmul testărilor blochează aceste testări, iar la Spitalul de Boli Infecțioase a putut fi făcut testarea cadrelor medicale doar pe acel aparat primit ca donație de la Crucea Roșie. Sistemul Real Time PCR care poate face 280 de teste pe zi, nu este folosit nici acum la mai mult de jumătate din capacitatea lui. Noi aruncăm probele acelea care se bagă în aparat. Este de neînțeles!”, transmitea Genoiu.

Ce spune managerul Spitalului „Victor Babeș”

Managerul Spitalului „Victor Babeș”, Adina Turcu, spune că, într-adevăr, timp de o săptămână, imediat după punerea în funcțiune a aparatului, acesta a lucrat sub capacitate.

„Acum 2 săptămâni am pornit aparatul automat care extrage dintr-o casetă ARN-ul din probă. Indiferent câte bagi, una sau două, caseta minimă pentru extracție este de 24 de ace. La început, când am pornit acest aparat, nu ni se trimiteau probe. Băgam 12 pe zi. De aceea primarul zicea că am fi putut testa, pentru completarea celor 24, personalul sau pe cei de la ISU, de exemplu, care lucrează cu izoleta. Timp de o săptămână am lucrat sub capacitatea aparatului”, a spus Turcu.

Scăderea testelor de la Infecțioase, din cauza lipsei de kituri la furnizor

În contextul declarațiilor făcute de primarul Craiovei, DSP Dolj a transmis un comunicat în care detalia capacitatea de testare de la Victor Babeș. DSP a efectuat un control la unitatea medicală înainte de comunicarea informațiilor legate de teste, menționează Adina Turcu.



Motivul scăderii capacității de testare, menționa DSP, „este imposibilitatea de a folosi la capacitate maximă a unuia dintre echipamente deoarece nu mai există kituri de testare în stoc. Capacitatea acestui echipament este de 150 teste/zi, cu condiția utilizării extractorului automat.

În prezent, însă, echipamentul este utilizat fără extractorul automat deoarece nu mai există în stoc kituri de testare, transmite DSP Dolj. Se utilizează metoda de extracție manuală care, pentru 24 probe, durează între 7 și 8 ore. Ulterior se face detecția cu analizorul automat, care durează 3 ore, astfel că timpul total estimat este de 10 ore”, se arăta în comunicatul DSP Dolj.

Testările Covid-19 din Craiova. 96 teste pe zi, în această perioadă, la Infecțioase

Adina Turcu spune, însă, că durata este de circa 7 ore, față de 5, cât era înainte. „Se pun câte 36 de probe și oamenii lucrează manual, la pipetă. Sunt oameni care stau până la 11 noaptea la serviciu, de două luni încoace. Facem 96 de teste pe zi timp de câteva zile, până vin kiturile automate”, precizează managerul Victor Babeș. Turcu spune că scăderea capacității e datorată lipsei de kituri de extracție la furnizor.

Directorul Spitalului de Infecțioase spune că este vorba de un total de 3870 teste. „Ca să faci un test, ai nevoie de un kit de extracție și de un kit de detecție. Furnizorul ne-a livrat toate kiturile de detecție, dar nu a livrat decât 864 dintre kiturile de extracție până la această oră. Luni urma să ne livreze, conform graficului de livrare, încă o mie de kituri.”

Kiturile nu se mai găsesc în România, spune aceasta. Ele vin din SUA, care distribuie către Europa, iar din Europa ajung în țară, de unde se distribuie către Matei Balș și Victor Babeș, în București, și la Victor Babeș din Craiova.

Aceeași problemă este și la „Matei Balș”. Se lucrează manual

„Și Matei Balș are această problemă și așa s-a explicat și cum a venit la noi o avalanșă de 400 de teste de lucrat pentru Olt. Și Oltul face parte din regiune și trebuie ajutat. Testăm și pentru Mehedinți, pentru Vâlcea, testăm pentru toți cei din regiune care au nevoie. Și Matei Balș a trecut pe lucrarea manuală a testelor și nu a mai luat probele de la Olt, așa că au ajuns la noi.

Furnizorii nu au mai avut kituri de extracție automate. Luni ne-au livrat unele manuale și se lucrează manual de marți. Oricât ar suplimenta forța de muncă specialiștii noștri din laborator, nu mai putem ajunge la capacitatea maximă de 150 de teste. Asta este capacitatea. Situația se remediază luni, 4 mai, când intră în țară încă 600 de kituri. Avem comandă pe toate testele”, menționează Adina Turcu.

Managerul Spitalului „Victor Babeș” spune că perioada aceasta a fost acoperită deoarece s-au lucrat mai multe teste la SJU Craiova: „Ei mai au kituri pentru câteva zile, așa că am fost acoperiți pe această perioadă. Ținem legătura între noi, colaborăm”, precizează Turcu.

Testările Covid-19 din Craiova. Peste 200 de teste pe zi la SJU Craiova

La SJU Craiova, numărul de teste efectuate zilnic a ajuns până la o medie de 200, conform managerului Teodor Sas.

Testele se fac în sistem deschis, explică Sas, adică se poate face o singură probă fără utilizarea unei casete cu 24 de ace, cum este în cazul echipamentului de la Infecțioase. „Diferă kiturile de testare la un aparat la altul. Noi avem echipament cu sistem deschis, putem face și o probă, și 5, și 10. Dacă ai nevoie să faci pentru un caz, bagi proba, nu trebuie să aștepți să se completeze un set.”

Dar importante sunt extractoarele, explică și Sas: „Noi avem 4 aparate, 4 extractoare. Dacă ai 4 PCR-uri și un singur extractor, nu poți face mai mult de 50 probe pe zi. Fără extractor, fiecare probă se lucrează manual și nu poți face foarte multe. 50-70 probe tot e foarte bine în lipsa unui extractor”, spune acesta.

1.722 de teste la Infecțioase, peste 2000 la SJU

Sas spune că la începutul lui mai va mai fi achiziționată o linie performantă, cu flux automat. Managerul SJU menționează că, după actualul algoritm de testare, există foarte multe solicitări: „Practic nu facem față. Plus că se primesc probe și din Mehedinți, Olt, Vâlcea, din toată regiunea. Noi am trecut deja de 2000 de probe făcute (până joi, 30.04 – n.r.).”

La Spitalul de Infecțioase, până la aceeași dată, se lucraseră 1.722 teste.