Coronavirus: Cine sunt oamenii din linia întâi. Vă mulțumim!

Pandemia a schimbat sistemele în care oamenii muncesc. Unele persoane au fost trimise să lucreze de la domiciliu. Telemunca este atât pentru protecția angajaților, cât și pentru protecția celor din jur. Alte persoane au fost trimise în șomaj tehnic. Fabricile auto din România și din Europa sunt un exemplu elocvent în acest sens. Mii, zeci de mii de oameni din țară au intrat în șomaj tehnic sau se pregătesc să intre. Alți angajați au rămas fără loc de muncă, altora li s-au diminuat sarcinile, dar și veniturile.

Însă, în tot calvarul există oameni care înfruntă în fiecare zi riscurile coronavirusului. Sunt oameni de al căror profesionalism depind viețile altor oameni. Acești specialiști din diverse domenii nu au pauză în această perioada. Lucrează la „foc continuu“ și sunt expuși multor riscuri.GdS a observat care sunt profesiile cele mai solicitate în această perioadă și care este impactul muncii acestor oameni în societate. Iată care sunt „oamenii din linia întâi“.



Medicii și asistentele, primii oameni de ajutor



Un rol deosebit de important pe perioada situației legate de coronavirus îl au medicii și asistentele. Ei iau primul contact cu persoanele potențial infestate. Deosebit de importanţi sunt medicii și asistentele de la Terapie Intensivă (ATI), precum și cei de la spitalele de boli infecțioase, care îi preiau efectiv pe pacienții cu coronavirus și îi îngrijesc.

Personalul medical, pe de o parte, își justifică salariile, în această perioadă. Pe de altă parte, are mare nevoie de echipamente, pentru a fi protejat în fața pericolului. Nu de puține ori am observat pe rețelele de socializare asistente sau medici care cereau ajutorul în spațiul public, spunând că nu au echipamente necesare de protecție. Aceste categorii de personal trebuie protejate și este nevoie să li se furnizeze toate echipamentele de protecție necesare. În fond, personalul medical asigură siguranța sanitară despre care vorbeam mai sus.



Farmaciştii lucrează la foc continuu



O întâmplare de zilele trecute arată calitatea umană. O farmacistă protejată cu mănuși și cu mască ieșea aproape în fugă din magazinul alimentar de lângă farmacie, cu o sticlă de spirt în mână. „Ce faceți cu spirtul?“, o întreb.

„Am cumpărat spirt de la alimentară, pentru mine. În farmacie nu mai am. Am vândut astăzi ultima sticlă de spirt. Și eu rămăsesem fără. Bine că am mai găsit la alimentara de la colț. Știam că ei au și la ei nu au dat năvală oamenii că la noi“, mi-a răspuns. Lăsând la o parte profiturile farmaciilor din aceste zile, menționăm că nu despre afaceri vorbim în acest articol, ci despre oameni.

Farmaciştii sunt printre angajații cei mai expuși

Farmaciştii sunt în plină activitate, mai mult ca oricând. După medici și asistente, farmaciştii sunt cei mai expuși. În farmacii intră tot felul de persoane. De la cele sănătoase, care cumpără preventiv, până la persoanele bolnave (mai ales), inclusiv cei posibil să fie infestați cu noul coronavirus.

Unele farmacii s-au adaptat. Au montat un geam mic la intrarea în farmacie, care amintește de ghișeele la care se stătea la coadă pe timpuri. Astfel, cumpărătorii nu mai intră în incintă. Solicită medicamente la acel ghișeu format ad-hoc.



Angajații din supermarketuri, magazine alimentare, comercianții din piețe



Supermarketurile au vânzări record la alimente în această perioadă. Dar nu despre profiturile multinaționalelor este vorba aici. Acele supermarketuri au angajați români. Angajații au manevrat tone de marfă în ultima perioadă. Au reîncărcat rafturile cu alimente de zeci sau sute de ori. Au stat la casele de marcat față în față cu sute sau mii de persoane. Au fost expuşi riscurilor. Și sunt expuşi în continuare.

La fel de aglomerați sunt și angajații magazinelor alimentare mici, din cartiere, dar şi comercianții din piețe. Unii lucrează cu masca pe figură, pentru a se proteja. Alții au mănuși de protecție. Cu toții sunt expuși. Să nu îi uităm pe cei care lucrează în brutării, în fabrici de procesare a alimentelor din carne, în unități de procesare a laptelui. De altfel, toți cei care produc hrană, de la micile ferme, până la marile unități de producție din sectorul alimentar.

Comercianti din piete, protejati cu masca pe fata

Angajații din acele unități sunt deosebit de importanți pentru societate.Unitățile care vând alimente sunt deschise și vor rămâne deschise pe perioada stării de urgență. Siguranța alimentară este foarte importantă pentru marile mase. La fel de importanți sunt și oamenii care lucrează acolo.



Poștașii au un rol foarte important



Persoanele în vârstă, care nu pot ieși din casă și nu primesc pensia pe card, nu își vor face griji că nu își vor primi banii de pensie. Poștașii ajung cu pensiile în cele mai îndepărtate cătune. În localitățile în care mai sunt poștași. Nu doar pensiile sunt importante, dar și corespondența, și ziarele, pentru a fi informaţi.

În condițiile actuale, preschimbarea actelor de identitate, a actelor pentru înmatricularea mașinilor, acordarea ajutoarelor de deces pentru rudele apropiate se face la distanță. Documentele oficiale, actele diverse, banii pentru ajutorul de deces și multe alte documente emise de autorități sunt trimise la domiciliul solicitanților prin intermediul Poștei Române. De aceea, rolul poștașilor este unul deosebit de important și în această perioada. Rolul Poștei și al poștașilor este unul strategic.



Ziariștii – oamenii din spatele știrii



Vine o sesizare pe fluxul de știri al redacției. „În hotelul X, în care sunt cazați cei veniți din străinătate și aflați în carantină gunoiul și lenjeriile murdare stau în holul de la intrare timp de două zile. Este un focar de infecție“, sună sesizarea aproximativă, reprodusă din memorie. Un jurnalist trebuia să meargă la fața locului, eventual cu fotograful, pentru a verifica situația. Cine s-ar duce la fata locului să verifice dacă informația este reală? Și totuși, unii jurnaliști o fac.

Despre munca ziariștilor în această perioada nu se spun multe lucruri în mass-media. Ne este peste mână să scriem noi despre noi. Însă datorită muncii jurnaliștilor adevărați, întreaga populație beneficiază de informații prompte despre tot ce se întâmplă în țară și în lume, în „anul coronavirusului“. Un rol important în această perioadă îl au jurnaliștii care merg pe teren, precum și fotografii și cameramanii care îi însoțesc. Fără jurnaliști, populația nu ar putea afla în timp real ce se întâmplă în China, în Italia, în Spania și pe tot Mapamondul.

Jurnaliștii mai au un rol important în societate, în situația zilelor noastre. Ei trebuie să filtreze informaţiile primite, să redea cititorului informațiile exacte, să nu creeze panică, să fie echilibrați. Și ziariștii de teren sunt expuși acelorași riscuri ca și categoriile profesionale enumerate mai sus.Această categorie profesională are un rol esențial în siguranța informațională, iar populația începe să deosebească știrile reale, scrise de profesioniști, de știrile false (fake news), care au invadat spațiul public.

Inclusiv statul face „curățenie“ în mediul informațional on-line. În sensul că zilele trecute a fost închis de autorități primul site care propagă știri false în mediul on-line. Populația trebuie să se informeze din surse sigure. În special, în această perioadă.



Curățenie, ordine și liniște publică



Roluri importante în societate mai au și persoanele care lucrează la societăți și instituții care se ocupă de salubritate (de ridicat gunoiul menajer), de curățenie în locurile publice. Același rol important îl au și persoanele care lucrează în domeniul ordinii și liniștii publice.

Polițiștii, pompierii și alți angajați ai statului sunt activi, din punct de vedere profesional, în perioada situației de urgență.În fond, orice angajat care lucrează în această perioadă în spații în care este permis accesul publicului sau în spații publice are rolul său. Aceste persoane trebuie să își facă meseria cu responsabilitate.



ITM: Angajatorii trebuie să le ofere echipamente de protecție angajaților expuși



Având în vedere că există meserii care trebuie practicate în această perioadă și că unii oameni trebuie să fie prezenți la serviciu poate chiar mai mult decât oricând, autoritățile vin cu sfaturi pentru angajatori. Contactat de GdS, inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Dolj, Cătălin Mohora, a precizat, zilele trecute, că angajatorii trebuie să le ofere echipamente de protecție angajaților expuși.

„Sunt multe persoane care lucrează în această perioadă și sunt supuse riscurilor. Aceste persoane au un rol important în societate, în această perioada. Însă un rol important îl au și angajatorii lor. Aceştia trebuie să asigure personalului care este expus riscurilor toate echipamentele de protecție necesare, pentru ca aceste persoane să își exercite meseria. Momentan, nu vom face controale decât în situații de urgență. Vom vedea cum evoluează situația. Dar avertizăm angajatorii să respecte legislația și să respecte cu strictețe normele de sănătate și securitate în muncă“, a spus inspectorul-șef al ITM Dolj.