Cod galben de ceață și chiciură în jumătate de țară. Curse aeriene anulate sau redirecționate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe atenționări cod galben de ceață și chiciură în 22 de județe. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva și pe mai multe drumuri județene se circulă în condiții de vizibilitate redusă. Curse aeriene de la Munchen și Londra au fost anulate și redirecționate din cauza ceții, potrivit hotnews.

Potrivit meteorologilor, în județele Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Bacău, Galaţi, Vrancea și Vaslui se va semnala, până la ora 10.00, ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În unele zone vor fi și depuneri de chiciură.

Totodată, în județele Alba, Covasna, Braşov, Olt, Dolj, Teleorman, Covasna, Mureş, Harghita, Sibiu, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Timiș și Hunedoara se anunță până la ora 9.00 ceaţă ce determină reducerea vizibilăţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, dar și depuneri de chiciură.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier se desfășoară îngreunat din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Teleorman, Covasna, Harghita, Sibiu, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Timiș și Hunedoara. De asemenea, în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 100 de metri, se circulă și pe autostrada A1 Sibiu – Deva.

De asemenea, din cauza condițiilor meteo, cursa de la München (Germania) a fost anulată, iar cea de la Londra (Anglia) spre Sibiu a fost redirecţionată spre Cluj-Napoca, în cursul nopţii de duminică spre luni, a anunţat purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internaţional Sibiu, Alexandra Păcurar, citat de Agerpres.

„Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile – vizibilitate redusă cauzată de ceaţă – în cursul nopţii a fost anulată cursa München – Sibiu, programată pentru sosire la ora 1,00, şi, implicit, cursa Sibiu – München, programată pentru plecare la ora 6,05, respectiv cursa Londra (SEN) – Sibiu, programată pentru sosire la ora 3,00 a fost deviată spre aeroportul din Cluj”, a explicat Alexandra Păcurar.

Potrivit sursei citate, companiile aeriene vor asigura fie reprogramarea curselor, fie transferul pasagerilor de la Cluj-Napoca la Sibiu.